information fournie par So Foot • 29/01/2025 à 15:03

« Il faudrait pouvoir identifier chaque supporter » : la justice impuissante face aux chants homophobes

Le parquet qui se fait marcher dessus.

En décembre, les députées Sabrina Sebaihi et Danielle Simonnet ont adressé treize signalements aux parquets concernés, notamment à Marseille et Saint-Étienne. Et pour la première fois, un procureur a répondu. Dans un courrier daté du 15 janvier, que L’Équipe s’est procuré, David Charmatz , procureur de la République de Saint-Étienne, détaille pourquoi les sanctions restent quasi impossibles à appliquer. …

MJ pour SOFOOT.com