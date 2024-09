Ikea "optimiste" en vue d'élargir sa plateforme de revente de meubles d'occasion

Le patron d'Ingka, la holding regroupant la plupart des magasins Ikea dans le monde, s'est dit jeudi "optimiste" quant au projet de développer et d'élargir sa plateforme en ligne de revente entre particuliers de meubles de sa marque, actuellement testée dans deux villes.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )

Le géant suédois du meuble en kit a lancé cet été, à Oslo et Madrid, cette place de marché baptisée Preowned. Le test doit durer jusqu'en décembre.

"J'étudie personnellement les réactions" et "je suis très optimiste" quant à la possibilité de "proposer (la plateforme) dans beaucoup d'endroits, dont la France", a déclaré à la presse Jesper Brodin, PDG d'Ingka.

Ingka regroupe la plupart des magasins Ikea dans le monde et représente plus de 90% de son chiffre d'affaires total.

"Il existe déjà de bonnes plateformes dans chaque marché" mais "nous pensons que notre plateforme ajoute de la valeur", a-t-il dit, citant notamment l'accès automatique aux dimensions des meubles, aux instructions de montage et démontage, ou encore à des suggestions de prix.

"Nous devons nous positionner sur la seconde main", notamment dans le cadre des efforts de réduire l'impact environnemental du groupe, a ajouté le PDG.

A Oslo et Madrid, le service est gratuit et l'acheteur et le vendeur s'entendent directement sur le lieu d'échange du produit. Le vendeur peut choisir d'être payé ou de recevoir un bon d'achat Ikea avec dans ce cas un crédit supplémentaire de 15% à dépenser.

"L'intérêt pour la seconde main progresse", selon M. Brodin, qui dit toutefois ne pas avoir à ce stade d'objectif financier pour l'activité.

"A l'heure actuelle, je ne connais pas finalité économique" mais "nous pensons que ne pas être présent sur cette grande partie du marché serait une erreur", a-t-il expliqué.

Selon Ikea, le marché mondial du mobilier d'occasion connaît une croissance rapide, avec un taux de croissance annuel prévu de 6,4% en 2024. Environ 10% du marché de l'ameublement d'occasion est constitué de produits de sa marque, estime le groupe.

Ikea propose actuellement de racheter, dans ses magasins, des meubles d'occasion pour les proposer à des pris réduits comparé à du mobilier neuf.