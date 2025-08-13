IKEA nomme son premier PDG… qui n’est pas un Suédois

C'est une petite révolution dans l'univers du mobilier scandinave. IKEA, symbole de l'ingénierie suédoise appliquée au quotidien domestique, vient de nommer pour la première fois un PDG étranger à la tête de son principal groupe opérationnel. Le 5 novembre prochain, l'Espagnol Juvencio Maeztu, 57 ans, succédera à Jesper Brodin à la direction d'Ingka, la holding qui exploite 88 % des magasins de l'enseigne aux couleurs bleu et jaune. Ne parlant pas le suédois, il incarne, selon l'actuel PDG, « la dimension internationale de la culture IKEA ».

De Cadix à Stockholm, son ascension a tout d'un roman d'entreprise : arrivé en 2001 comme simple responsable du magasin d'Alcorcón, en banlieue de Madrid, il prend ensuite la tête du magasin de Wembley à Londres, dirige pendant six ans IKEA Inde, avant de devenir en 2018 directeur général adjoint et directeur financier d'Ingka.

Il héritera le 5 novembre d'un groupe en pleine transformation, qui, sous Jesper Brodin, a entamé sa mue digitale, développé massivement la vente en ligne, ouvert des magasins en centre-ville et fixé de nouveaux objectifs de réduction des émissions rapportant en janvier une baisse de 30,1 % de ses émissions par rapport à la référence de 2016. Mais d'autres chiffres récents soulignent une réalité moins agréable : l'an dernier, Ingka a enregistré une baisse de 5 % de son chiffre d'affaires (42 milliards d'euros) et