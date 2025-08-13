 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
IKEA nomme son premier PDG… qui n’est pas un Suédois
information fournie par Le Point 13/08/2025 à 18:10

C'est une petite révolution dans l'univers du mobilier scandinave. IKEA, symbole de l'ingénierie suédoise appliquée au quotidien domestique, vient de nommer pour la première fois un PDG étranger à la tête de son principal groupe opérationnel. Le 5 novembre prochain, l'Espagnol Juvencio Maeztu, 57 ans, succédera à Jesper Brodin à la direction d'Ingka, la holding qui exploite 88 % des magasins de l'enseigne aux couleurs bleu et jaune. Ne parlant pas le suédois, il incarne, selon l'actuel PDG, « la dimension internationale de la culture IKEA ».

De Cadix à Stockholm, son ascension a tout d'un roman d'entreprise : arrivé en 2001 comme simple responsable du magasin d'Alcorcón, en banlieue de Madrid, il prend ensuite la tête du magasin de Wembley à Londres, dirige pendant six ans IKEA Inde, avant de devenir en 2018 directeur général adjoint et directeur financier d'Ingka.

Les défis du nouveau président

Il héritera le 5 novembre d'un groupe en pleine transformation, qui, sous Jesper Brodin, a entamé sa mue digitale, développé massivement la vente en ligne, ouvert des magasins en centre-ville et fixé de nouveaux objectifs de réduction des émissions rapportant en janvier une baisse de 30,1 % de ses émissions par rapport à la référence de 2016. Mais d'autres chiffres récents soulignent une réalité moins agréable : l'an dernier, Ingka a enregistré une baisse de 5 % de son chiffre d'affaires (42 milliards d'euros) et

... Source LePoint.fr

