Ikea: le bénéfice net 2024/25 diminue en raison de l'accent mis sur les volumes

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )

Le numéro un mondial du meuble Ikea a enregistré un recul de 32% de son bénéfice net à 1,5 milliard d'euros sur son exercice 2024/25, principalement en raison de l'accent mis sur la baisse des prix pour relancer l'activité.

"Nous constatons les effets de la baisse des prix sur le chiffre d'affaires et le bénéfice", a résumé auprès de l'AFP le directeur financier de Inter Ikea, la holding de tête du groupe basée aux Pays-Bas, Henrik Elm.

Après avoir décidé de rares hausses de prix à la sortie du Covid, le géant suédois a consacré entre 2 et 3 milliards d'euros pour baisser ses prix de 10% sur les deux derniers exercices.

"Baisser nos prix pour nos clients fait partie de notre modèle commercial et de notre concept d'entreprise", a ajouté M. Elm. "Cette baisse de 10% a été énorme mais elle a fonctionné en termes de volumes vendus et de fréquentation clients", a-t-il souligné.

Le chiffre d'affaires de l'exercice décalé clos fin août de Ikea a diminué de 1%, à 44,6 milliards d'euros, mais les volumes et le nombre de clients ont augmenté de près de 3%.

Le bénéfice d'exploitation d'Inter Ikea a reculé de 26% à 1,7 milliard d'euros en raison des efforts sur les prix de gros consentis aux franchisés pour qu'ils baissent les prix, et des coûts d'approvisionnement.

"Les coûts d'approvisionnement plus élevés ont inclus la hausse des taxes douanières, qui a été partiellement absorbée", a indiqué le holding, en référence aux taxes sur les importations décidées par Donald Trump. Le marché nord-américain représente 10% des ventes.

En parallèle, Inter Ikea a regonflé les stocks de ses franchisés pour qu'ils aient une plus large disponibilité de produits auprès des clients, a indiqué M. Elm.

"Nous abordons 2026 et au-delà de façon prudemment optimiste car nous sommes en bonne position pour tirer partie" de notre modèle, a estimé le directeur financier.

L'exercice 2024/25 d'Inter Ikea a également été marqué par l'acquisition de sa franchise dans les pays baltiques, incluant notamment trois magasins et représentant un chiffre d'affaires de 310 millions d'euros.

Fondé en 1943 dans le sud de la Suède par feu Ingvar Kamprad, Ikea n'est pas coté en Bourse et n'a donc pas d'obligation de communiquer sur sa santé financière. Le groupe a commencé à publier partiellement ses résultats en 2010.