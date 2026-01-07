IKEA ferme sept magasins en Chine dans le cadre d'un changement de stratégie

Logos d'IKEA lors de l'exposition internationale d'importation de la Chine à Shanghai
Le groupe de mobilier suédois IKEA a annoncé mercredi la fermeture de sept de ses magasins en Chine à partir du 2 février 2026.
Les sites concernés comprennent un magasin en banlieue de Shanghai, un autre à Guangzhou, ainsi que plusieurs autres dans des villes chinoises de second rang, telles que Nantong, Xuzhou et Harbin, a indiqué IKEA dans le communiqué publié sur son compte officiel WeChat.
Les détaillants peinent en général à accroître leurs ventes en Chine, où le moral des consommateurs reste modéré, en raison d’une crise immobilière prolongée et d’inquiétudes concernant la sécurité de l’emploi ainsi que la stagnation des salaires.
Il y a actuellement une quarantaine de magasins IKEA en Chine continentale, et le groupe a précisé que cinq nouvelles implantations de tailles diverses ont récemment été inaugurées.
Avec une part croissante de ses ventes dans le pays provenant de ses boutiques phares en ligne, le groupe a ouvert en août dernier une nouvelle boutique sur JD.com pour stimuler la croissance de ses ventes en ligne.
"Nous passerons d’une expansion à grande échelle à une approche de croissance plus ciblée, en considérant Pékin et Shenzhen comme des marchés clés, et en ouvrant plus d’une dizaine de petits magasins au cours des deux prochaines années", a déclaré IKEA dans son communiqué, ajoutant que de nouvelles ouvertures de magasins à Dongguan et Pékin étaient attendues au cours du premier semestre 2026.
(Casey Hall, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
