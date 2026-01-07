Logos d'IKEA lors de l'exposition internationale d'importation de la Chine à Shanghai

Le groupe de mobilier suédois IKEA a annoncé mercredi la fermeture de sept ‍de ses magasins en Chine à partir du 2 février 2026.

Les sites concernés comprennent un magasin en banlieue de Shanghai, un ‌autre à Guangzhou, ainsi que plusieurs autres dans des villes chinoises de second rang, telles que Nantong, Xuzhou ​et Harbin, a indiqué IKEA dans le communiqué publié ⁠sur son compte officiel WeChat.

Les détaillants peinent en général à accroître leurs ventes en Chine, où le ⁠moral des consommateurs ‍reste modéré, en raison d’une crise immobilière prolongée ⁠et d’inquiétudes concernant la sécurité de l’emploi ainsi que la stagnation des salaires.

Il y a actuellement une quarantaine de magasins ​IKEA en Chine continentale, et le groupe a précisé que cinq nouvelles implantations de tailles diverses ont récemment été inaugurées.

Avec ⁠une part croissante de ses ventes dans le ​pays provenant de ses boutiques phares en ligne, ​le groupe a ​ouvert en août dernier une nouvelle boutique sur JD.com pour ​stimuler la croissance de ⁠ses ventes en ligne.

"Nous passerons d’une expansion à grande échelle à une approche de croissance plus ciblée, en considérant Pékin et Shenzhen comme des marchés clés, et en ouvrant plus d’une ‌dizaine de petits magasins au cours des deux prochaines années", a déclaré IKEA dans son communiqué, ajoutant que de nouvelles ouvertures de magasins à Dongguan et Pékin étaient attendues au cours du premier semestre 2026.

(Casey Hall, version française Elena Smirnova, édité ‌par Augustin Turpin)