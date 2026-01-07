 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

IKEA ferme sept magasins en Chine dans le cadre d'un changement de stratégie
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 11:07

Logos d'IKEA lors de l'exposition internationale d'importation de la Chine à Shanghai

Logos d'IKEA lors de l'exposition internationale d'importation de la Chine à Shanghai

Le groupe de mobilier suédois IKEA a annoncé mercredi la fermeture de sept ‍de ses magasins en Chine à partir du 2 février 2026.

Les sites concernés comprennent un magasin en banlieue de Shanghai, un ‌autre à Guangzhou, ainsi que plusieurs autres dans des villes chinoises de second rang, telles que Nantong, Xuzhou ​et Harbin, a indiqué IKEA dans le communiqué publié ⁠sur son compte officiel WeChat.

Les détaillants peinent en général à accroître leurs ventes en Chine, où le ⁠moral des consommateurs ‍reste modéré, en raison d’une crise immobilière prolongée ⁠et d’inquiétudes concernant la sécurité de l’emploi ainsi que la stagnation des salaires.

Il y a actuellement une quarantaine de magasins ​IKEA en Chine continentale, et le groupe a précisé que cinq nouvelles implantations de tailles diverses ont récemment été inaugurées.

Avec ⁠une part croissante de ses ventes dans le ​pays provenant de ses boutiques phares en ligne, ​le groupe a ​ouvert en août dernier une nouvelle boutique sur JD.com pour ​stimuler la croissance de ⁠ses ventes en ligne.

"Nous passerons d’une expansion à grande échelle à une approche de croissance plus ciblée, en considérant Pékin et Shenzhen comme des marchés clés, et en ouvrant plus d’une ‌dizaine de petits magasins au cours des deux prochaines années", a déclaré IKEA dans son communiqué, ajoutant que de nouvelles ouvertures de magasins à Dongguan et Pékin étaient attendues au cours du premier semestre 2026.

(Casey Hall, version française Elena Smirnova, édité ‌par Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank