Ibrahima Konaté et Didier Deschamps ont tranché sur le Ballon d'or

La lourdeur ?

Présents en conférence de presse en amont de la demi-finale de la Ligue des nations contre l’Espagne, Ibrahima Konaté et Didier Deschamps ont été harcelés de questions sur Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et la course au Ballon d’or. Pour le défenseur de Liverpool, « Ousmane a réalisé une saison exceptionnelle, et personne ne l’attendait là. En toute honnêteté, celui qui mérite le Ballon d’or cette saison, c’est Ousmane Dembélé » . Son sélectionneur est du même avis, « à choisir, je vous dis Ousmane à 100 % . Évidemment qu’avec sa saison, il le mérite » .…

VF pour SOFOOT.com