Iago Aspas va un peu plus entrer dans l'histoire du Celta contre Nice
information fournie par So Foot 23/10/2025 à 15:53

Le Bobby Charlton de la Galice.

Ce jeudi soir, à l’issue de la rencontre face à l’OGC Nice en Ligue Europa, le Celta va rendre hommage à sa légende Iago Aspas. L’attaquant espagnol va devenir le joueur le plus capé de l’histoire du club en disputant son 534 e match en 22 saisons , lui qui en est déjà le meilleur buteur (216 réalisations).…

CDB pour SOFOOT.com

