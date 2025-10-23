Iago Aspas va un peu plus entrer dans l'histoire du Celta contre Nice
Le Bobby Charlton de la Galice.
Ce jeudi soir, à l’issue de la rencontre face à l’OGC Nice en Ligue Europa, le Celta va rendre hommage à sa légende Iago Aspas. L’attaquant espagnol va devenir le joueur le plus capé de l’histoire du club en disputant son 534 e match en 22 saisons , lui qui en est déjà le meilleur buteur (216 réalisations).…
