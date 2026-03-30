IA: Mistral lève 830 millions de dollars supplémentaires pour un centre de données en France

La start-up française Mistral, spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), a annoncé lundi avoir levé 830 millions de dollars (près de 723 millions d'euros) pour financer son futur centre de données en Ile-de-France.

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

"Renforcer nos infrastructures en Europe est essentiel pour donner plus de moyens à nos clients et pour faire en sorte que l'innovation et l'autonomie en matière d'IA restent au cœur de l'Europe", a déclaré Arthur Mensch, PDG de Mistral, cité dans un communiqué.

Lancée en juin 2023, l'entreprise a notamment conçu le chatbot Le Chat, concurrent de ChatGPT d'OpenAI.

Son centre de données, qui devrait être mis en service au deuxième trimestre, avait été annoncé début 2025 à l'occasion du sommet sur l'intelligence artificielle (IA) organisé à Paris.

"Ce financement représente une étape importante, car il souligne la confiance que les principales banques internationales accordent au modèle économique de Mistral AI, à la solidité de ses projets et contrats, ainsi qu'à la pertinence sur le marché de ses offres d'infrastructures d'IA", s'est félicitée l'entreprise.

Cette dernière prévoit d'utiliser cet argent, obtenu auprès de sept banques, pour financer la puissance de calcul nécessaire à l'infrastructure, avec l'acquisition de quelque 13.800 puces du géant américain Nvidia.

Rare entreprise européenne lancée dans la course à l'IA face aux mastodontes américains et chinois, Mistral, qui a signé un accord avec l'Agence France-Presse (AFP) pour utiliser ses dépêches d'actualité afin de répondre aux requêtes de ses utilisateurs, avait annoncé en février un investissement de 1,2 milliard d'euros pour construire un centre de données en Suède.

Interrogé en début d'année sur ses prévisions de chiffre d'affaires, Arthur Mensch avait indiqué que Mistral devrait dépasser le milliard d'euros de revenus en 2026.