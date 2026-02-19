IA : le patron d'Open AI évoque l'idée d'une agence internationale face au besoin "urgent" de régulation

Sam Altman, le patron d'Open AI, ce jeudi 19 février lors d'un sommet mondial sur l'IA réuni à New Delhi. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"Les prochaines années constitueront un test pour le monde alors que cette technologie progresse à un rythme rapide", a estimé Sam Altman, le patron d'Open AI, ce jeudi 19 février lors d'un sommet mondial réuni à New Delhi.

Y aura-t-il l'équivalent de l'AIEA pour l'intelligence artificielle ? Sam Altman, le patron d'Open AI célèbre pour son assistant conversationnel ChatGPT, a estimé ce jeudi 19 février que le monde avait un besoin "urgent" de règles pour encadrer le développement vertigineux de l'intelligence articielle, lors d'un sommet mondial réuni à New Delhi. "Je ne suggère pas que nous n'avons pas besoin de régulation ou de protections. Nous en avons besoin d'urgence, comme pour n'importe quelle autre technologie d'une telle puissance", a-t-il déclaré.

"On peut envisager que le monde ait besoin de quelque chose comme l'AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique) pour assurer une coordination internationale en matière d'IA", a-t-il proposé. "La démocratisation de l'IA est le meilleur moyen de faire en sorte que l'humanité prospère", a poursuivi le patron d'OpenAI, "la centralisation de cette techologie entre les mains d'une seule entreprise ou d'un seul pays nous mènerait à la ruine" .

Quatrième du nom, le sommet de New Delhi réunit autour du Premier ministre indien Narendra Modi dirigeants politiques et tout le gratin de la tech pour réfléchir au développement de l'IA et aux risques qu'elle génère. "La technologie bouleverse toujours le marché de d'emploi, mais nous trouvons toujours quelque chose de nouveau et de mieux à faire", a encore indiqué Sam Altman. Les prochaines années constitueront un test pour le monde alors que cette technologie progresse à un rythme rapide. Nous pouvons choisir de donner plus de pouvoir aux gens, ou alors de concentrer ce pouvoir", a-t-il jugé.