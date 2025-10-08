IA: Anthropic veut ouvrir un bureau en Inde, un marché très prometteur

La start-up américaine d'intelligence artificielle (IA) Anthropic a annoncé mercredi envisager d'ouvrir un bureau en Inde, dans la foulée de nombre d'acteurs du secteur attirés par le plus grand marché de la planète en termes de population.

Dario Amodei, co-fondateur d'Anthropic, à Paris, le 22 avril 2024 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Quelque 900 millions d'Indiens - sur un total d'environ 1,5 milliard - utilisent régulièrement Internet, à titre privé ou dans le cadre de leur profession, selon les dernières estimations du secteur.

L'Inde figure déjà au deuxième rang des pays utilisateurs de son assistant conversationnel (chatbot) Claude, a relevé Anthropic dans un communiqué, et abrite un "écosystème IA en croissance rapide".

Son PDG Dario Amodei visite cette semaine l'Inde pour y rencontrer autorités et partenaires industriels, en vue d'ouvrir un bureau dans la capitale indienne de la "tech" Bangalore (sud), a ajouté l'entreprise.

"L'Inde s'impose comme une évidence grâce à son énorme réservoir de talents sur le plan technique et à la volonté de son gouvernement de faire en sorte que l'IA bénéficie à toute la société", a souligné M. Amodei.

L'un des principaux concurrents d'Anthropic, OpenAI, a aussi fait part de son intérêt pour le marché et envisage également d'y ouvrir une représentation d'ici la fin de l'année.

En août, l'entreprise dirigée par Sam Altman a lancé en Inde un programme d'abonnement à ses services d'un montant d'à peine 399 roupies (4 euros) par mois qui remporte un grand succès auprès des étudiants et des jeunes professionnels.

La firme Perplexity a de son côté signé un partenariat avec l'opérateur de télécommunications indien Airtel.

La valeur d'Anthropic est estimée à 183 milliards de dollars, contre 500 milliards pour OpenAI.