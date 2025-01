Hypothèses "optimistes" et "peu de marges de sécurité" : le HCFP épingle le projet de budget de l'Etat

Les prévisions de croissance et de déficit du gouvernement sont trop "optimistes" et "doivent être étayées par des mesures plus efficaces" que celles annoncées jusqu'ici, selon l'organisme.

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP) s'est inquiété mercredi 29 janvier des hypothèses de croissance "un peu optimistes" sur lesquelles est bâti le projet de budget de l'Etat pour 2025. Ce dernier offre également "peu de marges de sécurité", bien qu'il "amorcerait l'indispensable trajectoire de réduction du déficit", a souligné l'organisme placé auprès de la Cour des comptes.

"Ce PLF (projet de loi de finances, ndlr) amorcerait l'indispensable trajectoire de réduction du déficit mais offre peu de marges de sécurité", estime le Haut Conseil des finances publiques dans cet avis sur le budget de l'État et le budget de la Sécurité sociale (PLFSS), publié mercredi. "Celle-ci repose en effet sur des mesures à confirmer dans le cadre du débat parlementaire en cours et dans des textes ultérieurs."

Dans le détail, le Haut Conseil estime que la prévision de croissance du PIB pour 2025 (+0,9%), "supérieure à celle du consensus des économistes (+0,7%), est atteignable mais un peu optimiste au vu des indicateurs conjoncturels les plus récents" . De même, "la prévision d'inflation (+1,4%) paraît un peu élevée au vu des tendances récentes et de l'atonie de la demande", estime le HCFP.

Une "gestion stricte"

La prévision de déficit, à 5,4% du PIB en 2025, "repose aussi sur des hypothèses macroéconomiques un peu optimistes, sur un net ralentissement des dépenses des collectivités locales et une forte maîtrise des dépenses d'assurance-maladie", poursuit l'instance indépendante.

Ces hypothèses "doivent être étayées par des mesures plus efficaces que celles qui ont été déployées jusqu'à présent, ainsi que sur une gestion stricte des crédits de l'État", demande-t-il.

Il note également que "le ratio de dépenses au PIB potentiel ne baisse que de 0,1 point au total".

La porte-parole du gouvernement Sophie Primas a assuré mercredi que des négociations étaient "en cours" entre les députés et sénateurs qui se réuniront jeudi en commission mixte paritaire (CMP) pour trouver un compromis sur le projet de loi de finances pour 2025.

Sept députés et sept sénateurs se retrouvent jeudi à l'Assemblée pour tenter de s'entendre sur une version commune du budget de l'État, examinée le cas échéant par les députés lundi, avec à la clé sans doute le premier 49.3 de François Bayrou. La "commission mixte paritaire" (CMP), qui commencera ses travaux à 9h30 et pourrait si nécessaire les poursuivre vendredi, sera dominée par la coalition gouvernementale, avec huit parlementaires issus de ses rangs. Une composition qui présage d'une issue favorable des débats, malgré des divergences de vue entre la droite et les macronistes.