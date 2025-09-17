Hydrocarbures: le consortium mené par l'émirati Adnoc retire son offre d'achat de l'australien Santos

Le consortium mené par la compagnie nationale d'hydrocarbures des Emirats arabes unis Adnoc a annoncé mercredi le retrait de son offre d'achat du fournisseur de gaz naturel liquifié (GNL) australien Santos.

Adnoc avait offert en juin 18,7 milliards de dollars américains pour acquérir le groupe australien, par le biais d'un consortium mené par sa filiale XRG, afin de créer un géant mondial du gaz naturel.

Le consortium, qui compte aussi le fonds souverain d'Abou Dhabi ADQ et la société internationale d'investissement Carlyle, a indiqué dans un communiqué qu'il "retirait son offre indicative et ne ferait pas d'offre ferme concernant Santos".

"Bien que le consortium conserve une opinion positive sur les activités de Santos, plusieurs facteurs, considérés dans leur ensemble, ont influé sur son évaluation de l'offre indicative", a-t-il ajouté.

"Après une évaluation approfondie, et compte tenu de tous les facteurs commerciaux ainsi que des conditions de l’accord de mise en œuvre du projet exigées par le conseil d’administration de Santos, le consortium a décidé qu’il ne donnerait pas suite à la transaction proposée", selon le communiqué.

Santos, présent en Australie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Timor oriental et aux Etats-Unis, est un important fournisseur de GNL en Australie et en Asie.

Il avait affirmé en juin que son conseil d'administration avait l'intention "de recommander à l'unanimité" à ses actionnaires d'approuver la transaction, si les deux parties se mettaient d'accord sur les termes de l'opération.