Huit morts et près de 20 disparus après le naufrage d'un ferry au nord de Chypre

Près de 20 personnes étaient encore portées disparues lundi après le chavirement d'un ferry qui a fait au moins huit morts dimanche au large du nord de Chypre.

Le ferry de type catamaran, qui transportait 267 personnes, a chaviré au large de la ville portuaire de Kyrenia. De nombreux survivants qui s'étaient accrochés à la coque du bateau après le naufrage ont été secourus par d'autres navires et par les garde-côtes.

On ignore si des passagers sont restés coincés à l'intérieur du ferry, dont l'épave repose désormais au fond de la mer Méditerranée, à 500 m de profondeur.

Des plongeurs venus de Turquie participent aux recherches, ont déclaré les autorités.

Le nombre de disparus est estimé à 18 ou 19.

Le ferry a connu des difficultés peu après avoir quitté Kyrenia pour se rendre au port turc de Tasucu, dans la province de Mersin, l'une des nombreuses liaisons maritimes quotidiennes entre Chypre du Nord et la Turquie.

Selon divers témoignages, une partie de la proue du catamaran se serait fendue après un choc violent dans une mer agitée.

Les autorités ont placé le capitaine et l'équipage du navire en garde à vue pour les interroger.

(Mehmet Emin Caliskan et Ali Kucukgocmen, rédigé par Michele Kambas ; version française Tangi Salaün, édité par Benoît Van Overstraeten)