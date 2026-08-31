 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Huit morts et près de 20 disparus après le naufrage d'un ferry au nord de Chypre
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 09:31
Ajouter Boursorama à vos sources

Près de 20 personnes étaient encore portées disparues lundi après le chavirement d'un ferry qui a fait au moins huit morts dimanche au large du nord de Chypre.

Le ferry de type catamaran, qui transportait 267 personnes, a chaviré au large de la ville portuaire de Kyrenia. De nombreux survivants qui s'étaient accrochés à la coque du bateau après le naufrage ont été secourus par d'autres navires et par les garde-côtes.

On ignore si des passagers sont restés coincés à l'intérieur du ferry, dont l'épave repose désormais au fond de la mer Méditerranée, à 500 m de profondeur.

Des plongeurs venus de Turquie participent aux recherches, ont déclaré les autorités.

Le nombre de disparus est estimé à 18 ou 19.

Le ferry a connu des difficultés peu après avoir quitté Kyrenia pour se rendre au port turc de Tasucu, dans la province de Mersin, l'une des nombreuses liaisons maritimes quotidiennes entre Chypre du Nord et la Turquie.

Selon divers témoignages, une partie de la proue du catamaran se serait fendue après un choc violent dans une mer agitée.

Les autorités ont placé le capitaine et l'équipage du navire en garde à vue pour les interroger.

(Mehmet Emin Caliskan et Ali Kucukgocmen, rédigé par Michele Kambas ; version française Tangi Salaün, édité par Benoît Van Overstraeten)

Proche orient
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank