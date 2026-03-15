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Huit morts à Gaza dans une frappe israélienne visant la police
information fournie par Reuters•15/03/2026 à 14:46
Une frappe israélienne visant
des membres de la police contrôlée par le Hamas dans la bande de
Gaza a fait au moins huit morts dans le centre de l'enclave, ont
déclaré dimanche des responsables des services de santé
palestiniens.
(Nidal al-Mughrabi, version française Bertrand Boucey)
Trinity Smith a porté ses bottes de cowboy toute la semaine pour préparer ses pieds à un week-end de danse endiablée: avec des dizaines de milliers de Britanniques, elle participe à un festival de musique country à Londres, un genre qui conquiert de plus en plus ...
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information fournie par AFP Video•15.03.2026•15:28•
"Tout est en ruines": au moins une personne a été tuée et une vingtaine d'autres blessées dans la ville ukrainienne de Zaporijjia, selon l'administration locale, à la suite de frappes aériennes sur des quartiers résidentiels de la ville.
Des dizaines de milliers de personnes ont participé dimanche à Budapest à un rassemblement en faveur du Premier ministre hongrois Viktor Orbán, à seulement quatre semaines des élections, où son mandat de seize ans est confronté à un défi sans précédent. Plus tard ...
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