 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Huit morts à Gaza dans une frappe israélienne visant la police
information fournie par Reuters 15/03/2026 à 14:46

Une frappe israélienne visant des membres de la police contrôlée par le Hamas dans la bande de Gaza a fait au moins huit morts dans le centre de l'enclave, ont déclaré dimanche des responsables des services de santé palestiniens.

(Nidal al-Mughrabi, version française Bertrand Boucey)

Proche orient
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank