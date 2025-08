Huit modèles de lettres pour réussir ses adieux

Duje Ćaleta-Car s'est fait tirer les oreilles par Sidney Govou pour sa lettre d'adieux, alors que le Croate a quitté l'OL pour la Real Sociedad. Pour ne plus risquer de se faire épingler, voilà quelques exemples de lettres d'adieux qui conviendront selon la situation du joueur.

→ Le message romantique :

« Comment évoquer ces [insérer nombre de saisons] saisons ensemble en seulement quelques lignes ? Lorsque je suis arrivé ici, vous, les supporters, mais également les dirigeants, le staff, le coach, m’avez accueilli les bras grand ouverts. Je me suis immédiatement senti à la maison, et cela dépasse le cadre du football. À [insérer la ville du club], j’y ai trouvé bien plus qu’une équipe : j’y ai trouvé une famille. Vous le savez mieux que moi, dans toutes familles, il y a des hauts et des bas. Malgré les épreuves que l’on a traversées, jamais je n’oublierai ce [insérer meilleur parcours en coupe d’Europe/Coupe de France] ou encore ce but contre [insérer but important].

Le temps des adieux est toujours un moment chargé d’émotions, que l’on souhaite repousser le plus longtemps possible. Mais il est maintenant temps pour moi de remercier tous ceux grâce à qui mon aventure ici a été aussi exceptionnelle. Jamais de ma vie je n’aurais imaginé trouver une telle harmonie. Mais le football étant ce qu’il est, me voilà en direction d’une nouvelle contrée, où j’espère me sentir au moins aussi bien qu’ici. [Insérer nom du club] aura toujours une place dans mon coeur et je continuerai à être le premier des supporters, avec vous. Merci à tous pour vos messages, je ne vous oublierai jamais. Allez [insérer nom du club] ! »…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com