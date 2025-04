Hugo Gatti, légendaire gardien de but argentin, est décédé

Bandeau sur la tête, cheveux en bataille et sorties folles, le football a perdu un sérieux personnage ce lundi matin. À 80 ans, Hugo Gatti est décédé des suites d’une pneumonie et d’insuffisances cardiaques et rénales. Il était hospitalisé depuis deux mois à Buenos Aires à la suite d’une fracture du bassin. Pas besoin d’être né dans les années 1950 pour connaître Hugo Gatti. Surnommé « El Loco » en raison de ses prises de risques souvent insensées loin de sa ligne, le gardien de but argentin aura fait vibrer le pays du tango pendant deux décennies. Décrit comme le père des gardiens modernes pour sa capacité à toujours jouer haut et ne jamais hésiter à relancer au pied, il a démocratisé un poste encore confidentiel en Amérique du Sud. De 1962 à 1988, il aura ainsi disputé 783 matchs, écumés entre le Club Atlético Atlanta, River Plate, Gimnasia La Plata, l’Unión de Santa Fe et Boca Juniors. Avec les Xeneizes , il aura disputé 381 matchs et marqué un but, en devenant le portier le plus capé et le deuxième joueur à y avoir disputé le plus de rencontres (derrière Roberto Mouzo et ses 396 apparitions).

Murió el Loco Hugo Orlando Gatti. Adiós al arquero que revolucionó su puesto desde la vincha y las bermudas hasta su talento para jugar con los pies. Adiós a uno de los grandes ídolos del fútbol argentino del siglo XX. …

AB pour SOFOOT.com