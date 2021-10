Horizons : pour rallier Edouard Philippe, il faudra mettre la main à la poche

Édouard Philippe mène sa barque... lentement mais sûrement. Après avoir assuré qu'il soutiendrait l'actuel président de la République lors de l'élection d'avril 2022, l'ancien Premier ministre a lancé, le 9 octobre, son propre parti politique, « Horizons ». Une formation dont l'objectif a clairement été affiché par l'ex-chef du gouvernement : « participer à la constitution d’une nouvelle offre politique », en élargissant la base électorale d’Emmanuel Macron par la droite. Mais surtout, un mouvement dont l'adhésion pourrait bien être payante, à l'inverse de la République en marche. C'est ce que révèle RTL, lundi 11 octobre, sans pour autant préciser le montant de ladite cotisation.

Auprès de la radio, un proche d'Édouard Philippe commente : « On ne veut pas d'un fanclub, on veut un vrai engagement et que les adhérents participent à des ateliers pour élaborer des idées ». Comme le rappelle RTL, le 2 octobre dernier, le maire du Havre avait assuré aux militants de LREM qu'ils étaient les bienvenus au sein de sa nouvelle formation politique.

Possibilité de faire un don

Pour l'instant, ni Horizons ni Édouard Philippe ne semblent avoir officiellement confirmé le caractère payant de cette adhésion. Sur le site internet du parti politique, il est toutefois d'ores et déjà possible de faire un don pour contribuer « à construire une nouvelle offre politique avec Edouard Philippe ». Trois montants

