Hôpitaux privés : l'équilibre financier tout juste atteint en 2023, en perte sur plusieurs activités

( AFP / LOIC VENANCE )

"Pratiquement 40% des établissements sont en déficit" en 2023 contre 24% en 2021, a déploré Lamine Gharbi, président de la FHP (Fédération de l'hospitalisation privée).

"Les hôpitaux privés sont vraiment fragilisés", a pointé à l'AFP Lamine Gharbi, président de la FHP (Fédération de l'hospitalisation privée). Selon des prévisions diffusées ce vendredi 26 janvier par cette fédération, les hôpitaux et cliniques privés seront tout juste à l'équilibre financier en 2023 et en perte sur les activités de médecine, chirurgie, obstétrique.

"Il y a eu une dégradation des comptes extraordinairement rapide : pratiquement 40% des établissements sont en déficit" en 2023 contre 24% en 2021, a déclaré Lamine Gharbi. Le résultat net du secteur privé "se trouve réduit à près de zéro en 2023, et deviendrait négatif pour les établissements de médecine, chirurgie obstétrique", avec une perte prévisionnelle de 200 millions d'euros pour ces établissements, selon une étude du cabinet Roland Berger réalisée à la demande de la FHP.

La FHP tire cette sonnette d'alarme alors que le gouvernement doit trancher la semaine prochaine sur la compensation de l'inflation pour 2023 pour le secteur hospitalier. Les hôpitaux tout secteur confondus (public, privé, privé non lucratif, centres anti-cancer, hospitalisation à domicile) ont demandé 1,5 milliard d'euros au gouvernement pour compenser la hausse des prix. Mais l'exécutif "ne partirait que sur 500 millions, soit le tiers de notre demande", "bien en deçà du seuil de flottaison pour mettre les établissements à jour", dit Lamine Gharbi.

Les cliniques et hôpitaux privés assurent 35% de l’activité hospitalière

Les hôpitaux privés réclament en plus le financement des mesures de revalorisations salariales annoncées par le gouvernement, notamment celles des gardes de nuit et week-ends et le financement d'un récent accord des partenaires sociaux sur les rémunérations. Ce financement doit s'intégrer dans les nouvelles grilles tarifaires, qui seront fixées d'ici le 31 mars par l'Etat, demande la FHP.

Selon les calculs de la Fédération, la transposition des mesures dites Guerini (revalorisations dans la fonction publique) et Borne (gardes nuit et week-end) représentent un besoin de financement de 351 millions d'euros en 2024. L'accord des partenaires sociaux représente 450 millions d'euros.

Les 1.030 cliniques et hôpitaux privés et leurs 160.000 professionnels de santé assurent 35% de l’activité hospitalière, selon l'étude Roland Berger. Leurs 122 services d'urgence prennent en charge plus de 15% des passages annuels. Le secteur a réalisé en 2021-2022 environ 600.000 prises en charge supplémentaires en cumulé pour "rattraper" les soins non réalisés pendant la crise sanitaire. Mais "nos coûts de production sont au-dessus de nos tarifs. Plus on travaille, plus nos marges se dégradent", assure Lamine Gharbi.