Hôpitaux : "Les lits physiques sont là" mais le personnel manque, déplore Rémi Salomon

( AFP / ALAIN JOCARD )

Rémi Salomon, président de la Conférence des commissions médicales des CHU, a alerté sur le manque persistant de personnel, alors que la France fait face à une triple épidémie grippe-covid-bronchiolite.

Invité sur franceinfo jeudi 8 décembre, Rémi Salomon, président de la Conférence des commissions médicales des CHU, a pointé du doigt le manque de lits dans les hôpitaux de France.

"Les lits physiques sont là, mais c'est le personnel pour prendre en charge les patients" qui manquent, a-t-il déclaré sur le plateau face à ses interlocuteurs, déclarant que la situation était encore plus déplorable qu'avant la crise sanitaire.

Rémi Salomon a dressé la situation inquiétante dans laquelle se trouve actuellement le secteur médical, et notamment la pénurie d'infirmiers : "Ce sont eux qui manquent le plus", a-t-il affirmé.

Le président de la Conférence des commissions médicales des CHU a tenu à alerter sur la nécessité d'opérer certains changements dans le milieu hospitalier : "Des hivers comme celui-là, il y en aura d'autres, donc il faut renforcer l'hôpital, renforcer notre système de santé", a-t-il expliqué.

"On n'a pas anticipé le fait que les médecins travaillent moins qu'avant"

Rémi Salomon a aussi évoqué la pénurie de médecins, dans les campagnes et dans les villes.

"Globalement, il y a un problème à l'hôpital plutôt de manque d'infirmiers et de personnel paramédical, mais aussi de médecins à certains endroits. Et en ville c'est plutôt un manque de médecins", a-t-il résumé.

À l'origine de ce mal, figure un manque d'anticipation de l'activité professionnelle, estime le président de la Conférence des commissions médicales des CHU : "Comme le reste de la société, les gens accordent un peu plus de temps aux loisirs et c'est tant mieux", a-t-il constaté

"On a réduit le numerus clausus (nombre fermé, NDLR.) il y a une trentaine d'années, trop. Puis on l'a augmenté, mais probablement pas assez. On n'a pas anticipé le fait que les médecins travaillent en moyenne moins qu'avant", a-t-il développé. Face à cette évolution, Rémi Salomon préconise de "former plus","aux endroits où on a besoin, dans les disciplines où on en a besoin".

Le transfert de tâches de médecins à paramédicaux comme solution ?

Le président de la conférence des Commissions des CHU a aussi mis l'accent sur la nécessité pour les soignants de se libérer des tâches administratives et de se concentrer sur les soins.

Aussi, les paramédicaux, devraient prendre un certain nombre de tâches aux médecins, a-t-il affirmé.

"Tout ça doit s'organiser, il y a une vraie mutation du système de santé qui est nécessaire aujourd'hui. Il est de la responsabilité de chacun d'aller vers ces réorganisations", a-t-il terminé.