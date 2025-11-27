 Aller au contenu principal
Hong Kong-Le bilan de l'incendie s'alourdit à 83 morts, des centaines de disparus
information fournie par Reuters 27/11/2025 à 18:00

(Bilan actualisé)

par Tyrone Siu, Joyce Zhou et Jessie Pang

Les pompiers de Hong Kong ont maîtrisé jeudi un gigantesque incendie qui a fait au moins 83 morts et près de 300 disparus dans un complexe résidentiel, a annoncé la police, ajoutant que la cause pourrait être liée à la "négligence grave" d'une entreprise de construction utilisant des matériaux dangereux.

Les secouristes ont lutté contre une chaleur intense et une épaisse fumée pendant plus d'une journée après le déclenchement du feu, tentant d'atteindre des habitants piégés aux étages supérieurs du complexe Wang Fuk Court, dans le district nord de Tai Po.

Face à l'incendie le plus meurtrier depuis 77 ans dans la ville, le chef de l'exécutif John Lee a annoncé la création d'un fonds de 300 millions HK$ (33 millions d'euros) pour aider les résidents.

Les huit immeubles du complexe, très densément peuplé, comptent 2.000 appartements abritant plus de 4.600 personnes dans une ville confrontée à une pénurie chronique de logements abordables.

Les bâtiments étaient en rénovation et recouverts d'échafaudages en bambou et de filets verts. Hong Kong est l'un des derniers endroits au monde où le bambou est encore largement utilisé pour les échafaudages dans la construction.

Le Bureau du développement urbain a indiqué avoir discuté du remplacement progressif des échafaudages en bambou par des structures métalliques dans la ville, à titre de mesure de sécurité.

Le gouvernement local a entamé en mars une procédure pour restreindre l'utilisation de ce matériau pour les échafaudages, annonçant que 50% des chantiers devraient désormais être équipés de structures en métal.

Jeudi, la police a perquisitionné les locaux de l'entreprise de maintenance du complexe immobilier et arrêté trois hommes, employés par la société, soupçonnés d'homicide involontaire à la suite de l'incendie.

"Nous avons des raisons de penser que les responsables de l'entreprise ont fait preuve d'une négligence grave, ce qui a conduit à cet accident et provoqué la propagation incontrôlable de l'incendie, faisant de nombreuses victimes", a déclaré Eileen Chung, commissaire de police à Hong Kong.

(avec Anne Marie Roantree, Clare Jim, Greg Torode et James Pomfret, rédigé par Charlie Devereux, Andrew Cawthorne et Lincoln Feast; version française Camille Raynaud et Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault et Sophie Louet)

