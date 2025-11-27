Hong Kong-Le bilan de l'incendie s'alourdit à 44 morts

par Tyrone Siu, Joyce Zhou et Jessie Pang

Le bilan de l'incendie survenu mercredi dans un complexe résidentiel à Hong Kong s'est alourdit jeudi à 44 morts, alors que les pompiers continuent de combattre les flammes.

Les pompiers, à pied d'oeuvre durant la nuit, s'efforcent d'atteindre les étages supérieurs du complexe résidentiel Wang Fuk Court, qui comporte huit tours de 32 étages pour près de 2.000 appartements, où de nombreuses personnes sont présumées piégées.

La cause de l'incendie, survenu dans le district de Tai Po dans le nord de Hong Kong, n'était pas connue dans l'immédiat mais certains logements, en cours de rénovation, étaient recouverts d'échafaudages en bambou.

Hong Kong est l'un des derniers endroits au monde où le bambou est encore largement utilisé pour les échafaudages dans la construction.

Le gouvernement local a entamé en mars une procédure pour restreindre l'utilisation de ce matériau pour les échafaudages, annonçant que 50% des chantiers devraient désormais être équipés de structures en métal.

La police a déclaré qu'en plus des bâtiments recouverts de bâches de protection et de plastique n'étant pas en conformité avec les normes anti-incendie, les fenêtres d'un bâtiment n'ayant pas été affecté par l'incendie avaient été scellées avec un matériau en mousse installé par une entreprise de construction effectuant des travaux d'entretien.

"Nous avons des raisons de penser que les responsables de l'entreprise ont fait preuve d'une négligence grave, ce qui a conduit à cet accident et provoqué la propagation incontrôlable de l'incendie, faisant de nombreuses victimes", a déclaré Eileen Chung, commissaire de police à Hong Kong.

La police a arrêté trois hommes, employés par l'entreprise de construction, soupçonnés d'homicide involontaire à la suite de l'incendie, a-t-elle ajouté.

Un pompier fait partie des 44 personnes décédées dans les feux et 45 personnes sont dans un état critique, a indiqué la police lors d'une conférence de presse. Les flammes sont maîtrisées dans quatre bâtiments, ont ajouté les autorités.

"La priorité est d'éteindre l'incendie et de secourir les résidents piégés. La deuxième est de prendre en charge les blessés. La troisième est d'assurer le soutien et le rétablissement des personnes sinistrées. Ensuite, nous lancerons une enquête approfondie", a déclaré plus tôt le chef de l'exécutif hongkongais John Lee.

Quelque 900 personnes ont été accueillies dans des abris, a-t-il indiqué.

Un habitant du complexe du nom de Wong, 71 ans, a fondu en larmes en déclarant que sa femme était piégée dans l'un des immeubles.

Le président chinois Xi Jinping a appelé à "tout mettre en oeuvre" pour minimiser le nombre de victimes, a rapporté la télévision d'Etat chinoise.

(avec Anne Marie Roantree, Clare Jim, Greg Torode et James Pomfret, rédigé par Charlie Devereux, Andrew Cawthorne et Lincoln Feast; version française Camille Raynaud)