Hong Kong-La Chine publie un "livre blanc" sécuritaire après la condamnation de Lai

La Chine a publié mardi un "livre blanc" sur la politique sécuritaire à Hong Kong afin de garantir la stabilité du territoire dans un monde volatile, soulignant que Pékin avait une "responsabilité fondamentale" dans les affaires de sécurité nationale de l'ancienne colonie britannique.

La diffusion de ce document, préparé par le gouvernement chinois, intervient au lendemain de la condamnation du magnat de la presse et activiste pro-démocratie Jimmy Lai à une peine de vingt ans d'emprisonnement pour collusion avec des puissances étrangères et sédition, en épilogue du procès le plus important organisé depuis que Pékin a imposé en 2020 une nouvelle loi très stricte de sécurité nationale à Hong Kong.

Alors que la détention de Jimmy Lai et la peine qui lui a été infligée par un tribunal hongkongais ont été critiqués par la communauté internationale, le "livre blanc" stipule que le système judiciaire de Hong Kong continuerait d'être amélioré afin de protéger la sécurité nationale.

Le territoire, pôle financier mondial, va "surmonter tous les risques et défis (...) pour rester aussi stable qu'un rocher dans un monde turbulent", est-il écrit dans le document.

Le chef de l'exécutif hongkongais, John Lee, a salué la teneur du "livre blanc" communiqué par Pékin, déclarant que les autorités devaient continuer d'être vigilantes face aux risques pour la sécurité nationale. Il a également décrit la condamnation de Jimmy Lai comme un "avertissement solennel" lancé aux complots malveillants avec des puissances extérieures.

Les détracteurs de la loi de sécurité nationale, décidée en réponse aux vastes manifestations antigouvernementales de 2019 à Hong Kong, la dénoncent comme un outil de répression de la liberté d'expression et de l'opposition pro-démocratie.

(James Pomfret et Jessie Pang; version française Jean Terzian)