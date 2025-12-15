 Aller au contenu principal
Hong Kong-Jimmy Lai reconnu coupable de collusion avec des puissances étrangères
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 03:57

La Haute cour de justice de Hong Kong a déclaré lundi Jimmy Lai, magnat de la presse et activiste pro-démocratie, coupable de sédition et de collusion avec des puissances étrangères, en violation de la stricte loi de sécurité nationale imposée par la Chine dans la région administrative spéciale.

Jimmy Lai, 78 ans, encourt une peine de prison à perpétuité. Une audience pour déterminer sa peine aura lieu ultérieurement.

Ce procès a été suivi de près par la communauté internationale, car considéré comme un révélateur de l'indépendance de la justice hongkongaise et des libertés dans le territoire, où la répression des droits s'est accentuée depuis que Pékin y a instauré en 2020 une loi de sécurité nationale très stricte.

Fondateur du journal pro-démocratie Apple Daily - fermé par les autorités - et figure éminente de la contestation à Hong Kong, Jimmy Lai a été visé par de multiples procédure judiciaires à la suite de la vague de manifestations antigouvernementales qui ont secoué le territoire en 2019. Il a rejeté toutes les accusations à son encontre.

(James Pomfret et Jessie Pang; version française Jean Terzian)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

