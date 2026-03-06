Hong Kong-Jimmy Lai ne fera pas appel de sa condamnation pour atteintes à la sécurité nationale

par Jessie Pang et James Pomfret

Le magnat de la presse et activiste pro-démocratie hongkongais Jimmy Lai ne fera pas appel de sa condamnation à une peine de 20 ans de prison pour atteintes à la sécurité nationale, a déclaré vendredi son avocat.

"Nous pouvons confirmer que des instructions claires et définitives nous ont été données pour que nous n'interjetions pas appel de la condamnation", a-t-il dit, sans donner les raisons de cette décision.

Jimmy Lai, 78 ans, a été reconnu coupable en décembre dernier d'accusations de collusion avec des puissances étrangères et de sédition.

Son fils et sa fille ont déclaré qu'il pourrait mourir en prison alors que sa santé se détériore après plus de cinq ans passés à l'isolement. Jimmy Lai souffre notamment de diabète et d'hypertension.

Figure éminente de la contestation et fondateur du journal pro-démocratie Apple Daily - contraint à la fermeture en 2021 -, Jimmy Lai encourait une peine pouvant aller jusqu'à la prison à perpétuité, comme prévu par la loi de sécurité nationale pour les atteintes dites de "nature sérieuse".

Sa condamnation à 20 ans de prison le mois dernier marquait l'épilogue d'un feuilleton judiciaire de premier plan qui s'est étiré sur près de cinq ans et a été suivi attentivement par la communauté internationale.

(Rédigé par Anne Marie Roantree; version française Camille Raynaud)