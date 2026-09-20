Hong Kong: funérailles de Tung Chee-hwa, premier dirigeant après la rétrocession

Le corbillard transportant Tung Chee-hwa, premier dirigeant de Hong Kong après la rétrocession à la Chine en 1997, quittant le funérarium de North Point, le 20 septembre 2026 ( AFP / Peter PARKS )

Les funérailles du premier dirigeant de Hong Kong après la rétrocession à la Chine en 1997, Tung Chee-hwa, mort le 8 septembre à l'âge de 89 ans, se sont tenues dimanche, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Cet ancien magnat du transport maritime, né à Shanghai, avait été choisi par Pékin pour devenir le chef de l'exécutif dans ce territoire, où il a affronté une série de crises, jusqu'à sa démission en 2005, à la suite de manifestations de grande ampleur.

Au cours de son mandat, il a ainsi dû faire face à la crise financière asiatique, à un taux de chômage record dans le territoire, et aux épidémies de grippe aviaire en 1997 et de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) de 2002-2004.

Il a aussi connu plusieurs crises politiques, comme en juillet 2003, lorsque 500.000 personnes ont manifesté contre des lois destinées à réprimer la subversion proposées par la Chine, et auxquelles Hong Kong a dû renoncer dans un premier temps.

Un an plus tard, un demi-million de manifestants ont à nouveau défilé, cette fois pour réclamer la démocratie.

Le cercueil de M. Tung, recouvert du drapeau national chinois, at été transporté dimanche en corbillard depuis le funérarium de North Point jusqu'à un crématorium, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Un portrait de l'homme politique le montrant souriant était exposé dans la salle commémorative, entouré d’orchidées blanches.

Des centaines de couronnes envoyées par des responsables gouvernementaux et des chefs d’entreprise bordaient la rue devant la salle commémorative.

"Nous nous souvenons de lui avec une grande gratitude et un profond respect", pouvait-on lire dans un message d'hommage de son alma mater, l'université de Liverpool.

Un comité funéraire l’a salué comme un "patriote de renom" et un "ami proche du Parti communiste" chinois.

Les consulats britannique et américain avaient auparavant rendu hommage à M. Tung pour le rôle historique qu’il a joué.

Pendant des décennies, il a fait office de pont essentiel entre Pékin, Hong Kong et Washington.

"Au cours des dernières décennies de sa vie, il s’est consacré à la conviction que nos deux pays (...) devaient garantir et maintenir une paix mutuelle", lui a rendu hommage Max Baucus, ancien ambassadeur des Etats-Unis en Chine (2014-2017) qui considérait Tung Chee-hwa comme un ami proche.