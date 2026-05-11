Hong Kong démantèle sa seule éolienne commerciale

La seule éolienne commerciale de Hong Kong a été mise hors service lundi après deux décennies d'exploitation, a annoncé le fournisseur d'électricité HK Electric ( AFP / TENGKU Bahar )

La seule éolienne commerciale de Hong Kong a été mise hors service lundi après deux décennies d'exploitation, a annoncé le fournisseur d'électricité HK Electric.

L'éolienne de 800 kilowatts, située sur l'île périphérique de Lamma, avait été mise en service en 2006 pour étudier le potentiel de l'énergie éolienne pour cette mégalopole du sud de la Chine.

HK Electric a indiqué que l'équipement avait atteint la fin de sa durée de vie de 20 ans et que l'installation avait "rempli avec succès son rôle".

"La plupart de ses composants spécialisés et pièces de rechange n'étant plus fabriqués, et vu qu'aucun modèle commercial d'éolienne compatible n'est disponible pour un remplacement direct sur le site, HK Electric a conclu que le démantèlement de l'éolienne constituait une mesure à la fois prudente et opportune pour garantir la sécurité du public", a précisé l'entreprise sur son site internet.

L'installation a permis de réduire les émissions de carbone d'environ 13 millions de kilogrammes au cours de sa durée de vie, soit l'équivalent du dioxyde de carbone absorbé par 560.000 arbres en un an, a détaillé HK Electric dans un communiqué.

La ville d'Hong Kong dépend fortement des combustibles fossiles, notamment le gaz naturel et le charbon, pour sa production d'électricité, tandis que les énergies renouvelables ne représentent qu’environ 1%.

Des parcs éoliens offshore ont été proposés par les deux compagnies d'électricité de la ville, mais les projets ont été suspendus en raison de leurs coûts élevés.

La ville s'est fixée pour objectif d’atteindre la neutralité carbone avant 2050.