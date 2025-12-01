 Aller au contenu principal
Honduras-Le conservateur Asfura en tête de l'élection présidentielle-Résultats partiels
01/12/2025

Nasry Asfura, candidat conservateur auquel le président américain Donald Trump a apporté son soutien, dispose d'une légère avance en tête de l'élection présidentielle au Honduras après dépouillement d'un peu plus de 40% des voix, selon des résultats préliminaires publiés lundi.

Ancien maire de la capitale Tegucigalpa, Nasry Asfura, 67 ans, est donné en tête avec 41% des suffrages. Il devance le candidat du Parti libéral, Salvador Nasralla (39%), et la candidate de la gauche au pouvoir, Rixi Moncada (20%).

L'élection se déroulant en un seul tour, le candidat qui obtiendra la majorité simple présidera le pays de 2026 à 2030.

Donald Trump a multiplié les messages de soutien à Nasry Asfura dans les jours qui ont précédé l'élection, se disant prêt à travailler avec lui pour lutter contre le trafic de drogue et menaçant de ne plus aider financièrement le Honduras si un autre candidat que lui est élu.

Vendredi, il a également déclaré qu'il gracierait l'ancien président du Honduras, Juan Orlando Hernandez, qui purge une peine de 45 ans de prison aux États-Unis pour trafic de drogue et d'armes à feu. Juan Orlando Hernandez, qui a dirigé le Honduras de 2014 à 2022, était membre du Parti national, comme Nasry Asfura.

Les élections sont aussi suivies de près en Asie alors que Nasry Asfura et Salvador Nasralla ont tous deux déclaré qu'ils pourraient reprendre les relations diplomatiques avec Taïwan s'ils étaient élus. Les relations avec Taipei ont été rompues par le gouvernement de la présidente sortante Xiomara Castro en 2023.

(Reportage de Laura Garcia à Tegucigalpa, rédigé par Stephen Eisenhammer et Lincoln Feast ; version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)

