Honda et Nissan vont entamer des pourparlers en vue d'une fusion (presse)

Makoto Uchida, président de Nissan (g,) et Toshihiro Mibe (d), président de Honda, lors d'une conférence de presse à Tokyo le 1er août 2024. ( AFP / RICHARD A. BROOKS )

Les géants japonais de l'automobile Honda Motor et Nissan Motor vont entamer des pourparlers en vue d'une fusion pour leur permettre de concurrencer Tesla et d’autres constructeurs de véhicules électriques, a rapporté mercredi matin le journal Nikkei.

Les deux constructeurs cherchent à exercer leurs activités sous la houlette d'une société holding unique et signeront bientôt un protocole d'accord pour la nouvelle entité, selon le Nikkei, basé à Tokyo.

Honda et Nissan envisageront d'inclure Mitsubishi Motors, dont Nissan est le principal actionnaire, au sein de la holding, pour créer l'un des plus grands groupes automobiles au monde.

Honda et Nissan ont annoncé en mars qu'ils avaient convenu d'explorer un partenariat stratégique dans les véhicules électriques et d'autres domaines.

Les analystes avaient alors estimé que cette décision visait à rattraper leurs concurrents chinois qui ont pris la tête dans la production de véhicules électriques, tandis que les entreprises japonaises ont perdu du terrain en se concentrant davantage sur les véhicules hybrides.

La Chine a dépassé le Japon en tant que premier exportateur mondial de véhicules en 2023, grâce à sa position dominante dans les voitures électriques.

Honda a annoncé en mai son intention de doubler ses investissements dans ce domaine pour atteindre 65 milliards de dollars d'ici 2030, avec l'objectif de vendre 100% de véhicules électriques d'ici à 2040.

Nissan a affiché des ambitions similaires, affirmant en mars que 16 des 30 nouveaux modèles qu'il prévoit de lancer au cours des trois prochaines années seraient "électrifiés".

Les géants mondiaux de l'automobile privilégient de plus en plus le secteur des voitures électriques et hybrides, avec le changement climatique et une demande croissante pour des modèles moins polluants.

Mais dans le même temps les prix élevés de ces modèles, leur faible autonomie et l'insuffisance des bornes de chargement ont refroidi les consommateurs.

Les hybrides qui combinent une motorisation thermique et une motorisation électrique se sont révélés très populaires au Japon, représentant 40% des ventes en 2022. Les constructeurs japonais ont toutefois négligé la demande croissante pour les voitures entièrement électriques.

Seulement 1,7% des voitures vendues au Japon en 2022 étaient électriques, contre 15% en Europe occidentale et 5,3 % aux États-Unis.