Hillary Clinton va témoigner dans le cadre de l'enquête du Congrès sur Epstein

par Richard Cowan

L'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton doit témoigner à huis clos jeudi devant une commission du Congrès enquêtant sur le pédocriminel américain Jeffrey Epstein.

Hillary Clinton, candidate démocrate à la présidentielle américaine de 2016, a déclaré qu'elle avait peu d'informations à fournir et a accusé la commission dirigée par les Républicains de tenter de détourner l'attention des liens du président Donald Trump avec Jeffrey Epstein, qui s'est suicidé en prison en 2019 alors qu'il attendait son procès pour trafic sexuel.

Elle et son mari, l'ancien président démocrate Bill Clinton, ont d'abord refusé de témoigner devant la commission de surveillance de la Chambre des représentants, avant de céder.

Hillary Clinton doit témoigner à huis clos devant la commission à 11h00, heure locale (16h00 GMT), à Chappaqua, dans l'État de New York, près de leur résidence principale.

Bill Clinton doit témoigner à la même heure, vendredi.

Un porte-parole du couple Clinton n'a pas répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Le président du comité, James Comer, républicain du Kentucky, a déclaré que les transcriptions de leurs entretiens seraient rendues publiques.

Les liens entre Hillary Clinton et Jeffrey Epstein restent encore flous.

Bill Clinton a voyagé à plusieurs reprises à bord de l'avion d'Epstein au début des années 2000, après avoir quitté ses fonctions. Il a nié toute malversation et a exprimé des regrets quant à cette relation.

Selon James Comer, Jeffrey Epstein s'est rendu à la Maison blanche à 17 reprises pendant le mandat de Bill Clinton.

Donald Trump a également fréquemment côtoyé Jeffrey Epstein dans les années 1990 et 2000, avant sa condamnation en 2008 pour incitation à la prostitution de mineure. James Comer a déclaré que les preuves recueillies par la commission n'impliquaient pas Donald Trump.

Le département de la Justice a publié plus de 3 millions de pages de documents liés à Epstein au cours des derniers mois afin de se conformer à une loi votée par le Congrès.

Le département de la Justice a cherché à attirer l'attention sur des photos de Bill Clinton, mais les documents ont également révélé les liens de Jeffrey Epstein avec une longue liste de dirigeants d'entreprise et de personnalités politiques, dont le secrétaire au Commerce Howard Lutnick et le directeur général de Tesla Elon Musk.

À l'étranger, elles ont donné lieu à des enquêtes criminelles visant l'ex-prince britannique Andrew Mountbatten-Windsor et d'autres personnalités importantes.

(Rédigé par Richard Cowan et Nolan D. McCaskill ; version française Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)