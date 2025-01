information fournie par So Foot • 27/01/2025 à 19:51

Higuain hésite entre Brest et le Real Madrid

Entre Brest et Madrid, son cœur balance.

La première phase de la Ligue des champions touche bientôt à sa fin mais mercredi, l’ultime journée sous forme de multiplex géant nous réserve encore son lot de surprises et de rebondissements dans des affiches de rêve. Et s’il y en a bien une qui nous fait rêver, c’est celle entre le Stade Brestois et le Real Madrid.…

LL pour SOFOOT.com