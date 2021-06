Heurs et malheurs des eurodéputés aux régionales

Le Parlement européen étant en « mode ralenti » depuis un an, une douzaine d'eurodéputés français ont pu s'investir dans les régionales (et parfois les départementales) sans gros problème d'agenda. Figure emblématique de ce cas de figure, l'eurodéputé RN Thierry Mariani, tête de liste en Paca et annoncé par les sondages comme un possible vainqueur. Au soir du scrutin, il est celui qui réunit le plus gros score avec 36,38 %, mais en retrait par rapport à celui de Marion Maréchal-Le Pen en 2015 (40,55 % des suffrages exprimés).

Les RN avaient aligné quatre candidats, tous étant tête de liste : outre Mariani, Nicolas Bay en Normandie, Jordan Bardella en Île-de-France et Jean-Paul Garraud en Occitanie. Aucun n'a vraiment performé. Nicolas Bay, avec 19,86 %, est dominé par Hervé Morin (36,86 %). Avec 22,61 %, Jean-Paul Garraud subit la loi de la socialiste Carole Delga (39,57 %). Jordan Bardella passe inaperçu en Île-de-France, à 13,12 %. À part Thierry Mariani qui peut encore espérer le maintien de la liste de rassemblement écologique et social de Jean-Laurent Felizia pour passer d'un cheveu, les autres seront probablement renvoyés à un rôle d'opposant régional.

Carte interactive : découvrez les résultats des régionales dans votre ville

Les fonds européens, cruciaux pour les régions

Le mandat d'eurodéputé est sans doute le plus compatible avec celui d'élu régional étant donné le rôle

... Lire la suite sur LePoint.fr