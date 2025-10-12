 Aller au contenu principal
Hervé Marseille (UDI) estime possible une censure de Lecornu dès "cette semaine"
information fournie par AFP 12/10/2025 à 11:45

Le président de l'Union des démocrates et indépendants (UDI) Hervé Marseille, à Matignon, le 10 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le président de l'Union des démocrates et indépendants (UDI), Hervé Marseille, a estimé dimanche qu'une censure du deuxième gouvernement de Sébastien Lecornu pouvait intervenir "cette semaine", après sa déclaration de politique générale.

Avant même qu'il ne soit nommé, le gouvernement est menacé, a estimé le président du groupe Union centriste (59 sénateurs) au Sénat sur Radio J, "peut-être même cette semaine, après la déclaration de politique générale".

Selon lui en effet, le Premier ministre est "le partenaire obligé du parti socialiste" qui réclame notamment la suspension de la réforme des retraites de 2023 pour ne pas voter la censure.

"Personne n'a la majorité et donc, si vous ne voulez pas travailler - ce qui a été décidé il y a longtemps - avec le Rassemblement national, vous êtes bien obligé de trouver des compromis avec les socialistes", a-t-il expliqué, tout en précisant que, pour son groupe, "la réponse est non".

"On ne revient pas sur la réforme des retraites", a-t-il insisté, même si "on peut discuter", "trouver des compromis" à partir des réflexions issues du "conclave" entre partenaires sociaux qui s'est tenu au premier semestre.

"Le PS, il faut qu'il lise la Constitution, ce sont les parlementaires qui votent le budget", s'est-il emporté, "ce n'est pas comme ça, dans un bureau, que ça soit à l'Élysée ou ailleurs, entre nous, autour d'une tasse de café!". Le PS "ne peut pas dicter le budget", a-t-il complété tout en reconnaissant que "ça va finir mal".

Budget France
Crise de gouvernement
