Héros d'Apollo 13, l'astronaute américain Jim Lovell est mort

L'astronaute américain Jim Lovell, commandant de la mission lunaire avortée Apollo 13 en 1970, est décédé à l'âge de 97 ans, a annoncé vendredi l'agence spatiale américaine NASA.

Jim Lovell avait dirigé cette mission qui, bien qu'émaillée d'un grave incident technique, est devenue un symbole de résilience et d'ingéniosité. Elle a inspiré le film à succès "Apollo 13", réalisé en 1995 par Ron Howard, dans lequel l'acteur Tom Hanks incarnait Lovell.

Prévue comme le troisième alunissage de l'histoire, la mission Apollo 13 a tourné au drame lorsqu'une explosion à bord du vaisseau, en route vers la Lune, a mis en péril la vie des trois astronautes.

Jim Lovell, accompagné de Jack Swigert et Fred Haise, a survécu à des conditions extrêmes pendant trois jours et demi, dans un module spatial endommagé, froid et exigu, avec des ressources limitées en eau et en nourriture.

Avec l'aide du centre de contrôle de Houston, l'équipage a mis au point des solutions improvisées pour ramener le vaisseau sur Terre sain et sauf. "Un échec réussi décrit parfaitement ce qu'était Apollo 13 – car c'était un échec dans sa mission initiale, rien n'avait vraiment été accompli", déclarait Jim Lovell à Reuters en 2010, à l'occasion du 40e anniversaire du vol.

Ancien pilote d'essai de la marine américaine, Jim Lovell estimait que l'issue de la mission représentait "un immense succès dans la capacité des gens à transformer une catastrophe quasi certaine en une récupération réussie".

La mission Apollo 13 s'est déroulée neuf mois après qu'un autre astronaute, Neil Armstrong, est devenu le premier homme à marcher sur la Lune lors de la mission Apollo 11, le 20 juillet 1969.

