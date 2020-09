Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès lance la construction d'une nouvelle maroquinerie en France Reuters • 04/09/2020 à 13:08









PARIS (Reuters) - Le groupe de luxe Hermès a annoncé vendredi le lancement de la construction d'une nouvelle manufacture en France destinée à la fabrication de sacs et objets de maroquinerie. Cette manufacture, le vingtième site maroquinier d'Hermès, ouvrira ses portes en 2022 à Louviers, en Normandie, et accueillera à terme 250 artisans. Le site accueillera aussi un atelier de sellerie et de briderie qui viendra compléter l'activité du métier équitation située au siège historique du 24, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. (Blandine Hénault)

