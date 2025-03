Hausse du marché de la communication en 2024, porté par les JO

Le marché de la publicité et de la communication en France a crû en 2024, porté par les JO et une forte dynamique sur les canaux numériques, selon le Baromètre unifié du marché publicitaire (Bump) publié mercredi.

Le secteur, en additionnant les dépenses publicitaires des entreprises, le marketing direct et l'événementiel, a atteint 35,7 milliards d'euros sur l'année.

C'est une hausse de 5% par rapport à 2023, d'après cette étude trimestrielle, qui regroupe les données de l'Institut d'études et recherches publicitaires (Irep), de Kantar Media et de France Pub.

"L'effet JO de Paris 2024 a largement participé à cette croissance en apportant 1,5 point de croissance supplémentaire au marché de la communication", ont indiqué les auteurs de l'étude dans un communiqué.

La dynamique a notamment profité à la pub dont le chiffre d'affaires atteint 18,9 milliards d'euros, en hausse de 7,7%.

La publicité numérique, qui connait depuis plusieurs années une progression soutenue, a continué à augmenter, atteignant 10,4 milliards d'euros, soit une croissance de 9% sur un an et une part de marché de 19,2%.

Cette croissance se retrouve notamment dans la publicité achetée auprès des médias traditionnels (télévision, radio et presse), où les recettes de la publicité numérique ont grimpé de 16,7% pour atteindre 755 millions d'euros, avec un bond accentué de la publicité vidéo.

Mais si la télévision voit ses revenus publicitaires progresser de 4,2%, et que le secteur radio demeure stable (+0,9%), la presse est à la peine, avec un recul de 5%.

Le cinéma, un sous-secteur relativement faible de la publicité, a quant à lui récolté 78 millions d'euros de recettes, accusant une baisse de 5,8% sur un an et de plus de 20% depuis 2019.

Selon les prévisions des auteurs de l'étude, le marché global de la communication en France devrait atteindre, en 2025, 35,9 milliards d'euros, avec une hausse très modérée de 0,5%.