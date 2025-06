Hausse du déficit public : la Cour des comptes pointe la responsabilité des collectivités

La situation financière des collectivités demeure toutefois globalement "saine", selon la rue Cambon, qui rappelle cependant de fortes disparités.

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Alourdie par des charges de fonctionnement en accélération, la situation financière des collectivités a "fortement contribué à la hausse du déficit public", malgré leur part limitée dans ce dernier, analyse la Cour des comptes dans son rapport 2025 sur les finances publiques locales publié vendredi 27 juin.

En 2024, le déficit public s'établit à 169,6 milliards d'euros, soit 5,8% du PIB contre 5,4% en 2023, tandis que les collectivités ont vu passer leur besoin de financement de 5 milliards en 2023 à 11,4 milliards en 2024, soit 0,4% du PIB.

"Les collectivités continuent à représenter une part réduite du besoin de financement de l'ensemble des administrations publiques par comparaison avec l'Etat et les régimes de base de sécurité sociale", reconnaissent les magistrats financiers. Mais elles "contribuent fortement à la hausse du besoin de financement de l'ensemble des administrations publiques en 2024 (Etat, sécurité sociale et et collectivités, ndlr) alors que la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 prévoyait au contraire de les faire participer à leur redressement", assurent-ils.

Entre 2022 et 2024, la dégradation du solde des collectivités exprimée en pourcentage du PIB représente ainsi "la moitié du solde" des dépenses publiques.

Augmentation des effectifs de contractuels et fonctionnaires

Cette hausse du besoin de financement - les collectivités n'étant pas autorisées à emprunter pour leur dépenses de fonctionnement - traduit un "effet ciseaux croissant entre la dynamique de leurs dépenses de fonctionnement et d'investissement" et celle de leurs recettes de fonctionnement.

Selon le rapport de la Cour , les dépenses de fonctionnement ont davantage augmenté (+4,1%) que les recettes (+2,7%) en 2024 et ce sont les dépenses des communes et intercommunalités qui ont le plus augmenté (+4,8%). Cela s'explique notamment par une revalorisation des rémunérations des fonctionnaires - une décision de l'Etat -, par "une hausse des effectifs de contractuels et de fonctionnaires dans toutes les catégories de collectivités" - liée notamment aux nouveaux besoins de policiers municipaux ou à l'ouverture de crèches - ou par les effets de l'inflation.

Les départements en difficulté, quelle "participation" au redressement des comptes?

Côté départements, la hausse des dépenses s'explique par une aggravation de la précarité, avec une hausse des prestations sociales et du nombre de bénéficiaires. Au final, la situation financière globale de collectivités reste "saine", même si la Cour note des "disparités croissantes entre collectivités".

Si l'endettement des collectivités a crû à environ 215,4 milliards, "il représente toujours une faible proportion du PIB, soit "6,6% ou 7,4%" en 2024.

En revanche, des "signaux noirs s'accumulent": la situation financière des départements s'est dégradée, soulignant "la nécessité d'un réexamen d'ensemble de leurs ressources". Dans ce contexte, la Cour recommande "une participation financière" des collectivités au redressement des finances publiques.