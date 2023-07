Hausse des tarifs d'électricité : "Il n'y a aucun rattrapage", assure Bruno Le Maire, répondant à Marine Le Pen

Bruno Le Maire à Paris le 21 juillet. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Face à l'explosion des prix du gaz et de l'électricité, "nous avons mieux protégé les Français que ne l'aurait fait Marine Le Pen et que tous les autres pays européens", a promis le ministre de l'Economie Bruno Le Maire ce mardi 25 juillet.

La nouvelle hausse de 10% des tarifs réglementés de l'électricité au 1er août a fait réagir la leader du Rassemblement national Marine Le Pen. "J'avais alerté sur les mensonges de Bruno Le Maire quand il jurait qu'il n'y aurait aucun rattrapage des factures en 2023", a-t-elle assuré.

Ce mardi 25 juillet, l'intéressé lui a répondu sur l'antenne de France Info. "Si on avait suivi la politique de Marine Le Pen, on se serait contentés de baisser la TVA, et donc on n'aurait pas protégé les Français contre l'explosion des prix de l'électricité et du gaz. Nous avons mieux protégé les Français que ne l'aurait fait Marine Le Pen et que tous les autres pays européens", a assuré le ministre de l'Economie, ajoutant que "si nous n'étions pas intervenu, l'augmentation des factures d'électricité des Français aurait été de 180 à 200 euros par mois. Je dénonce les mensonges et les contrevérités de Marine Le Pen."

"Le principe de responsabilité guide toutes mes décisions"

Il a également avancé que, contrairement à ce qu'a affirmé la cheffe de file des députés RN, "il n'y a aucun rattrapage, nous prenons à notre charge 37% des factures d'électricité des ménages. J’appelle ça un principe de responsabilité." "Progressivement, chacun paye l’électricité au prix du marché avec la protection en plus que garantit l'Etat français", a poursuivi Bruno Le Maire, martelant qu'il n'y a "pas de rattrapage parce que ce qui est pris a été pris : nous avons dépensé 40 milliards d'euros pour baisser la facture d'électricité, on ne va pas récupérer les 40 milliards d'euros dans les poches des Français."

Il a enfin défendu les mesures du gouvernement : "Oui, c'était juste de protéger les Français, c'était nécessaire économiquement, ça nous a permis d'avoir un niveau d'inflation beaucoup plus faible que tous les autres pays de la zone euro pendant la crise inflationniste. Et malgré cela, ça a été dur pour beaucoup de ménages. Maintenant il faut en sortir, parce que si vous continuez à dépenser de l'argent public alors même que nous sortons de la crise inflationniste, que les prix du gaz sont désormais plus bas que ce qu'ils étaient avant la crise inflationniste, et que les prix de l'électricité commencent à baisser, ça s'appelle l'irresponsabilité. Le principe de responsabilité guide toutes mes décisions."

Une "décision proportionnée", pour Emmanuel Macron

La veille, le président de la République Emmanuel Macron a estimé que cette hausse de l'électricité est une "décision proportionnée", rappelant que le "contribuable paye ce que le consommateur ne paye pas".

Sous pression pour diminuer le coût du bouclier tarifaire, le gouvernement a annoncé le 18 juillet une nouvelle hausse de 10% des tarifs réglementés de l'électricité, déclenchant une volée de critiques dans les rangs de l'opposition et des associations de consommateurs. Signe de la fin progressive du bouclier tarifaire mis en place depuis deux hivers pour réduire les factures des Français, cette hausse concernera les ménages, petits commerces et artisans "raccordés à un compteur d'une puissance jusqu'à 36 kilovoltampères".

La précédente hausse (+15%) remontait à février, après 4% en février 2022. Depuis 2021, le tarif réglementé dont dépendent quelque 23 millions de clients (sur 34 millions), aura donc augmenté de 31%.