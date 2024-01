Hausse des prix de l'électricité : Emmanuel Macron promet un retour "dans la norme"

Emmanuel Macron à Paris le 16 janvier 2024. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"On va continuer d'avoir un prix de l'électricité nettement inférieur à nos voisins" européens, a fait savoir le président Emmanuel Macron en conférence de presse mardi 16 janvier.

Alors que LFI dénonce une augmentation du prix de l'électricité de 37,5% sur deux ans, mardi 16 janvier, le président Emmanuel Macron l'a promis en conférence de presse : le tarif va "revenir dans la norme". Il a également affirmé qu'il resterait "substantiellement inférieur" à ce qui est payé par le consommateur chez nos voisins européens.

"Le prix (de l'électricité) va revenir dans la norme et surtout il restera, quel que soit ce que le gouvernement annonce dans les prochains jours, substantiellement inférieur à ce qui est payé en Allemagne, en Espagne, en Italie", a ainsi déclaré le chef de l'Etat. "Là où ça aurait dû augmenter de plus de 100% l'année dernière, ça a dû augmenter de 25% (...) Et on va continuer d'avoir un prix de l'électricité nettement inférieur à nos voisins", a-t-il ajouté, tout en refusant de se substituer au gouvernement "pour faire les annonces précises" attendues prochainement.

Lundi lors d'un déplacement à la centrale nucléaire de Gravelines (Nord), le ministre de l'Economie Bruno Le Maire avait laissé entendre qu'il n'y aurait pas de gel sur le tarif réglementé de l'électricité (TRVE) comme demandé par les consommateurs, tout en réaffirmant que l'augmentation du prix ne dépasserait pas 10%. "Nous allons discuter avec le Premier ministre et le président de la République du chiffre définitif qui sera retenu, mais je répète ce que j'ai toujours dit, c'est que je tiens parole il n'y aura pas d'augmentation du prix de l'électricité de plus de 10% dans les jours qui viennent", avait déclaré Bruno Le Maire.

"La France a beaucoup protégé face à l'inflation énergétique"

Le tarif réglementé de l'électricité, dont bénéficient la majorité des foyers, est revu deux fois par an, le 1er février et le 1er août. La semaine dernière, l'association de défense des consommateurs UFC Que Choisir avait demandé au gouvernement un "gel" de ce tarif réglementé de l'électricité, alors que les prix sur le marché de gros ont connu une nette détente ces derniers mois après la flambée historique de 2022. La cheffe des députés LFI Mathilde Panot a abondé dans ce sens. "Nous demandons solennellement de renoncer à cette hausse de 10%. (...) L'année dernière, les prix de l'électricité ont déjà augmenté de 25%. Ca veut dire qu'en deux ans il y aurait une augmentation de quasiment 37,5% de la facture d'électricité. C'est irresponsable", a-t-elle dénoncé sur France Info mardi.

Au début de son allocution, Emmanuel Macron a souligné que la France avait "beaucoup protégé face à l'inflation ces dernières années, l'inflation énergétique" : "Au moment où les prix reviennent dans la norme, il est légitime qu'il y ait en effet des augmentations", a-t-il dit.