Hausse des prix à la pompe : 5% des plus de 630 stations-service contrôlées ont été sanctionnées, un taux "stable", selon la DGCCRF

( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

200 agents ont été mobilisés durant trois jours pour ces 632 contrôles, ce qui "représente l'équivalent de six mois de contrôle en 2025", selon le communiqué de la DGCCRF.

Un "plan exceptionnel", comme l'avait promis le Premier ministre Sébastien Lecornu. Face à la hausse des prix à la pompe en raison de la guerre au Moyen-Orient, plus de 630 stations-service ont été contrôlées et 5% ont été sanctionnées, a annoncé jeudi 12 mars la répression des fraudes. Ce taux de sanction est "stable par rapport aux résultats observés ces derniers mois dans ce secteur", a précisé la DGCCRF dans un communiqué.

Les sanctions consistent en des amendes administratives atteignant 15.000 euros pour une personne morale "en cas de non conformité d'affichage", voire 1,5 million d'euros en cas de manquements graves pour "pratiques commerciales trompeuses". Le Premier ministre Sébastien Lecornu avait annoncé dimanche "un plan exceptionnel de 500 contrôles" dans les stations-service par la répression des fraudes pour éviter les "hausses abusives des prix à la pompe". Le résultat intermédiaire faisait état de 6% de sanctions. En tout, 200 agents ont été mobilisés durant trois jours pour ces 632 contrôles, ce qui "représente l'équivalent de six mois de contrôle en 2025", selon le communiqué.

"Sont notamment vérifiés la conformité entre ce qui est déclaré par les distributeurs sur le site prix-carburants.gouv.fr par près de 10.000 stations-service présentes sur l'ensemble du territoire, ce qui est affiché en station et ce qui est effectivement payé par les automobilistes", est-il expliqué. Ce site internet, qui permet de consulter les prix des carburants en stations, a été consulté jusqu'à 200.000 fois mardi, contre moins de 20.000 fois par jour habituellement.