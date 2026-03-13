 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hausse des prix à la pompe : 5% des plus de 630 stations-service contrôlées ont été sanctionnées, un taux "stable", selon la DGCCRF
information fournie par Boursorama avec Media Services 13/03/2026 à 09:17

( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

200 agents ont été mobilisés durant trois jours pour ces 632 contrôles, ce qui "représente l'équivalent de six mois de contrôle en 2025", selon le communiqué de la DGCCRF.

Un "plan exceptionnel", comme l'avait promis le Premier ministre Sébastien Lecornu. Face à la hausse des prix à la pompe en raison de la guerre au Moyen-Orient, plus de 630 stations-service ont été contrôlées et 5% ont été sanctionnées, a annoncé jeudi 12 mars la répression des fraudes. Ce taux de sanction est "stable par rapport aux résultats observés ces derniers mois dans ce secteur", a précisé la DGCCRF dans un communiqué.

Les sanctions consistent en des amendes administratives atteignant 15.000 euros pour une personne morale "en cas de non conformité d'affichage", voire 1,5 million d'euros en cas de manquements graves pour "pratiques commerciales trompeuses". Le Premier ministre Sébastien Lecornu avait annoncé dimanche "un plan exceptionnel de 500 contrôles" dans les stations-service par la répression des fraudes pour éviter les "hausses abusives des prix à la pompe". Le résultat intermédiaire faisait état de 6% de sanctions. En tout, 200 agents ont été mobilisés durant trois jours pour ces 632 contrôles, ce qui "représente l'équivalent de six mois de contrôle en 2025", selon le communiqué.

"Sont notamment vérifiés la conformité entre ce qui est déclaré par les distributeurs sur le site prix-carburants.gouv.fr par près de 10.000 stations-service présentes sur l'ensemble du territoire, ce qui est affiché en station et ce qui est effectivement payé par les automobilistes", est-il expliqué. Ce site internet, qui permet de consulter les prix des carburants en stations, a été consulté jusqu'à 200.000 fois mardi, contre moins de 20.000 fois par jour habituellement.

Carburants
Proche orient

1 commentaire

  • 09:26

    on s en prend encore aux petites stations, mais les raffineurs combien ont ils engrangé?

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • De la fumée au-dessus de Dubaï, le 13 mars 2026 aux Emirats arabes unis ( AFP / - )
    Téhéran secouée par des explosions massives, le Golfe toujours visé
    information fournie par AFP 13.03.2026 10:23 

    De nouvelles explosions massives ont secoué vendredi l'Iran qui continue à riposter dans le Golfe, au 14ème jour de la guerre au Moyen-Orient, qui a fait sa première victime française et ébranle l'économie mondiale. Les répercussions du conflit se font sentir à ... Lire la suite

  • Des habitants devant un immeuble détruit par une frappe à Téhéran, le 12 mars 2026 en Iran ( AFP / - )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 13.03.2026 10:15 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, entrée vendredi dans son 14e jour: - La Chine annonce une aide à l'Iran après le bombardement d'une école La Chine a annoncé vendredi débloquer 200.000 dollars d'aide au Croix-Rouge iranien après le ... Lire la suite

  • Des bombardiers américains B-1 décollent d'une base britannique
    Des bombardiers américains B-1 décollent d'une base britannique
    information fournie par AFP Video 13.03.2026 10:03 

    Deux bombardiers B-1 de l'armée de l'air américaine décollent de la base RAF Fairford, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Fairford est l'une des deux bases, avec celle de Diego Garcia dans l'océan Indien, que le Royaume-Uni a autorisé les États-Unis à utiliser ... Lire la suite

  • Netanyahu déclare qu'Israël est "en train d'écraser" le régime en Iran et le Hezbollah
    Netanyahu déclare qu'Israël est "en train d'écraser" le régime en Iran et le Hezbollah
    information fournie par AFP Video 13.03.2026 10:02 

    Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré jeudi soir qu'Israël était en train d'"écraser" l'Iran et le mouvement islamiste libanais Hezbollah, soutenu par Téhéran.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank