Hausse de 2% des défaillances d'entreprises au premier trimestre sur un an, selon Allianz Trade

( AFP / CHRISTOF STACHE )

Les défaillances d'entreprises en France ont augmenté de 2% au premier trimestre par rapport au premier trimestre de 2024, relève lundi Allianz Trade, avant un probable "nouveau record historique cette année aggravé par le risque de guerre commerciale".

Les nouvelles procédures collectives sont néanmoins en baisse de 1,2% par rapport au quatrième trimestre 2024, selon ces économistes. "Le pic d'accélération des défaillances semble dépassé, avec un infléchissement graduel au fil des trimestres", observe l'étude : +2% au premier trimestre, après +9% au quatrième de 2024, et +17% au troisième.

"Mais ce ralentissement n'empêche pas un haut niveau de sinistralité et la perspective reste celle d'un chiffre durablement élevé".

En effet, pour Maxime Lemerle, responsable de la recherche défaillances chez Allianz, "les défis auxquels font face les entreprises restent nombreux : faiblesse du cycle conjoncturel, fin/remboursement des aides, reprise des assignations par les services fiscaux et sociaux, incertitudes géopolitiques".

Auxquels s'ajoute désormais "le risque que la guerre commerciale déclenchée par les États-Unis ne pousse les faillites au-dessus de 68.000 et 65.000 cas pour respectivement 2025 et 2026", contre des prévisions initiales d'Allianz Trade de 67.500 en 2025 et 64.900 en 2026.

L'étude note "qu'aucune taille d'entreprise n'échappe à l'augmentation des défaillances", et observe qu'à fin mars, "toutes les entreprises défaillantes pour lesquelles les données financières sont disponibles représentaient des niveaux encore très élevés de chiffre d'affaires cumulé" (33,7 milliards d'euros, soit +6% sur un an) et de passif envers leurs fournisseurs (6,4 milliards d'euros, soit +11%).

Aucun secteur n'échappe à la remontée des défaillances, et quasiment tous sont au-dessus de la sinistralité moyenne observée depuis 2010.

Sur les douze derniers mois, la hausse est ainsi très marquée dans le transport entreposage (+23%), la construction (+19%) et l'information/communication (+17%).

En nombre, c'est la construction (+2298 entreprises) qui est le secteur le plus sinistré avec 22% des faillites, devant les services aux entreprises (+956), l'hébergement/restauration (+751) et la finance/immobilier (+607).

Le nombre de défaillances dans le transport/entreposage, sur l'année, est 56% supérieur à la moyenne 2010-2019.