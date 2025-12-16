 Aller au contenu principal
Hassett, conseiller de la Maison Blanche : L'indépendance de la Fed est vraiment importante
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 15:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de citations de Kevin Hassett recueillies devant la Maison Blanche, paragraphes 3 à 7)

Le conseiller économique de la Maison Blanche Kevin Hassett, l'un des principaux candidats du président Donald Trump pour diriger la Fed, a déclaré que l'indépendance de la banque centrale était importante, alors que l'on craint qu'il ne soit trop proche du président.

"L'indépendance de la Réserve fédérale est vraiment, vraiment importante", a déclaré Kevin Hassett lors d'une interview accordée à CNBC. Il a également déclaré qu'il existait une grande marge de manœuvre pour abaisser les taux d'intérêt dans l'économie américaine, ce que Donald Trump préconise depuis son retour au pouvoir.

Le président républicain a constamment attaqué l'actuel président de la Fed, Jerome Powell, dont le mandat se termine en mai, pour ne pas avoir suffisamment abaissé les taux d'intérêt.

Donald Trump a désigné Kevin Hassett, directeur du Conseil économique national de la Maison Blanche, et Kevin Warsh, ancien gouverneur de la Fed, comme principaux candidats au remplacement de Jerome Powell.

Lors d'interviews accordées mardi, Kevin Hassett a balayé les questions concernant les craintes qu'il soit trop proche de Donald Trump pour tracer une voie indépendante au sein de la banque centrale.

"L'idée que le fait d'être proche du président et de bien servir le président disqualifie quelqu'un pour n'importe quel poste n'a aucun sens pour moi", a déclaré Kevin Hassett à des journalistes à l'extérieur de la Maison Blanche.

    Du rêve à la réalité, le futur président de la FED sera à la botte du président

