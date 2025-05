Harry Kane : Libéré, délivré !

À bientôt 32 ans, Harry Kane a mis fin à une terrible anomalie en remportant le premier titre d’une carrière pourtant particulièrement riche. Une consécration autant qu’une libération pour l’attaquant anglais ?

Même lorsque le sacre du Bayern Munich ne faisait plus guère de doute, le destin s’est amusé une dernière fois avec Harry Kane. Averti contre Mayence, le buteur en série s’est retrouvé suspendu pour le match du titre, le premier de sa carrière. « C’est un peu l’histoire de ma vie de rater ce match contre Leipzig , plaisantait alors l’intéressé. Mais ne vous en faites pas : je célébrerai plus que n’importe qui d’autre. » Une promesse que le Bavarois entendait bien tenir une semaine plus tard au moment de descendre au bord de la pelouse, alors que ses coéquipiers menaient face au RBL. Mais encore une fois, rien ne pouvait se passer comme prévu : une égalisation tardive de Yussuf Poulsen plus tard, la fête était finalement reportée. Et c’est donc devant sa TV en regardant un concurrent se manquer que le natif de Walthamstow a enfin pu célébrer la première ligne d’un palmarès à des années-lumière de son immense talent.

Dans la foulée, Kane s’est fait une immense joie de publier une vidéo sur ses réseaux sociaux, dans laquelle on le voit chanter à pleins poumons le tube de Queen « We are the champions ». Une chanson dont il a dû réviser les paroles à de nombreuses reprises, sans jamais pouvoir les entonner. La faute à six finales perdues : deux de Carabao Cup et une de Ligue des champions avec Tottenham, deux à l’Euro avec l’Angleterre et enfin une Supercoupe d’Allemagne pour ses grands débuts avec le Bayern. Autant d’échecs qui ont forgé l’idée d’une malédiction entourant l’ancien buteur de Tottenham, également vice-champion d’Angleterre en 2016-2017 avec des Spurs affublés de l’étiquette de club de losers.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com