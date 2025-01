Haropa Port : un chiffre d'affaires en croissance malgré un contexte géopolitique tendu

Vue du port du Havre. ( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

Haropa Port, qui regroupe les ports maritimes du Havre et de Rouen et le port fluvial de Paris, a annoncé mercredi une hausse de 3,6% de son chiffre d'affaires en 2024, à 437 millions d'euros, malgré "un contexte économique et géopolitique compliqué".

"Dans un contexte économique et géopolitique compliqué pour les ports français et européens, Haropa Port se démarque avec des trafics maritimes en hausse en 2024 de 2,4%", à 83,19 millions de tonnes (Mt), indique l'entreprise dans son communiqué publié mercredi.

La performance d'un port ne se mesure plus cependant "aux seuls trafics, même s'ils sont en croissance", note Daniel Havis, président du Conseil de surveillance de Haropa Port pour qui, "depuis plusieurs années, le modèle économique des ports évolue, du fait notamment de la baisse des activités pétrolières traditionnelles".

Ainsi, les flux de vracs liquide sont en retrait de 5,1% en 2024. Dans cette catégorie, le flux pétrole brut (-1,5%) comme celui des produits raffinés (-6,3%) reculent.

Pour expliquer cette baisse, le groupe met en avant "des incidents techniques", à l'instar de "l'incendie d'une des deux colonnes de la raffinerie ExxonMobil" près du Havre en mars 2024 qui a "réduit les imports de pétrole brut".

La hausse de 2,4% des trafics maritimes est en fait portée par la forte progression du flux des conteneurs (+18,7%), et le bond de 56% du transbordement, l'activité consistant à déplacer les cargaisons et conteneurs entre deux moyens de transport, qui "enregistre ainsi son niveau le plus important depuis 5 ans".

Autre activité en croissance, la croisière maritime "poursuit sa dynamique positive", avec une hausse de plus de 11% du nombre de passagers, une progression qui devrait se poursuivre en 2025 selon le groupe.

Concernant l'activité fluviale, Haropa Port souligne le "dynamisme du trafic de conteneurs sur l'axe Seine": "cette croissance se mesure significativement à Gennevilliers avec +11% d’EVP (équivalent vingt pieds, unité de mesure pour exprimer le volume, NDLR) manutentionnés", souligne l'entreprise.

En 2025, Haropa Port souhaite accélérer "la stratégie de développement autour de la décarbonnation".

"Nous continuons notre politique d'investissement, avec des dépenses d'investissement à près de 150 millions d'euros", a insisté mercredi Christophe Berthelin, président du directoire et directeur général par intérim de Haropa Port, lors d'une conférence de presse.