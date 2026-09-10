Haropa Port (Le Havre-Rouen-Paris): hausse du trafic de marchandises sur la Seine au 1er semestre

( AFP / LOU BENOIST )

Pétrole brut, conteneurs, céréales: sur la Seine, les trois principaux trafics de marchandises ont progressé de 5,7% au premier semestre, malgré les perturbations liées au blocage du détroit d'Ormuz et les aléas climatiques, a annoncé jeudi Haropa Port, qui gère les ports français du Havre, de Rouen et de Paris.

A fin juin, les trafics maritimes de Haropa Port affichent une hausse de 42 millions de tonnes, alors que le trafic d'un grand port d'Europe du Nord comme Anvers a légèrement reculé (-2,4%) au premier semestre, a indiqué à l'AFP Benoit Rochet nommé président du directoire du port fluvio-maritime français en février 2025.

"Le blocage du détroit d'Ormuz n'a pas généré d'impact direct sur le trafic maritime de Haropa Port", selon M. Rochet.

A la différence d'autres grands fleuves européens, comme le Rhin ou le Danube, où la navigation a été affectée cet été par de fortes baisses du niveau de l'eau, la Seine "n'a pas connu de difficultés de navigation", a-t-il ajouté.

La Seine bénéficie d'un système de protection, notamment de barrages et lacs de retenue d'eau dans la Marne, gérés par un établissement public, qui permettent de réguler ses niveaux d'eau.

Au premier semestre, le trafic de pétrole brut en vrac a augmenté de 5,7%, avec 10 millions de tonnes transportées, les raffineurs ayant diversifié leurs approvisionnements aux Etats-Unis, en Norvège ou au Nigeria pour compenser la baisse des importations du Moyen-Orient.

La progression la plus importante concerne le secteur du "vrac solide", soutenu par le "dynamisme" des exportations de céréales après une récolte française "exceptionnelle" de blé et d'orge en 2025.

Au premier semestre, Rouen a ainsi traité 4 millions de tonnes de céréales (+33%).

Sur l'exercice annuel décalé (1er juillet 2025-30 juin 2026), la hausse des tonnages de céréales est de 61%, à 8,4 millions de tonnes traitées à Rouen, avec en particulier une "excellente performance des orges" qui enregistrent leur troisième meilleur tonnage historique (2,58 millions de tonnes, soit +35,4% par rapport à la campagne précédente).

Enfin, le trafic conteneurisé a augmenté de 8,6%, avec 1,64 million de conteneurs équivalent vingt pieds (la mesure de référence du secteur) traités, contre 1,51 million l'an passé. En tonnage, la progression s'est établie à 7,9%.

"Cette dynamique est portée par un excellent trafic de conteneurs pleins à l'import et à l'export", a précisé Haropa Port.