Hantavirus-Le navire MV Hondius est arrivé à Tenerife, début du débarquement des passagers

(Actualisé avec précisions et contexte)

Le navire de croisière MV Hondius, touché par une épidémie de hantavirus, est arrivé dimanche matin près du port de Granadilla, à Tenerife, en Espagne, montrent des images diffusées par Reuters, tandis que l'Espagne a entamé le processus de débarquement des passagers.

Des responsables espagnols de la santé sont montés à bord du navire pour effectuer un dernier contrôle et commencer à évacuer les passagers, a déclaré le ministère espagnol de la Santé.

Le premier groupe de passagers, de nationalité espagnole, sera ramené à terre à bord de petites embarcations puis immédiatement transféré dans des cars sécurisés jusqu'à l'aéroport local, d'où ils s'envoleront pour Madrid à bord d'un avion du gouvernement espagnol, ont indiqué des responsables gouvernementaux, soulignant qu'ils n'auront aucun contact avec le public.

Tous les passagers du MV Hondius sont considérés comme des contacts à haut risque par mesure de précaution, avait déclaré samedi soir l'Agence européenne de santé publique.

Dans un communiqué, le ministère français des Affaires étrangères et celui de la Santé soulignent dimanche que les autorités hexagonales suivent avec attention la situation du navire de croisière, en coordination étroite avec les autorités espagnoles et néerlandaises, ainsi que l'Union européenne, sous l'égide de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

"Le Centre de crise et de soutien (CDCS) du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères se coordonne avec les autorités espagnoles pour assurer l'évacuation vers la France des cinq ressortissants français, par un vol sanitaire ce jour, dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur et en conformité avec les recommandations de l'OMS", est-il écrit.

Le CDCS est également en contact régulier avec les ressortissants français concernés, afin de leur fournir l'assistance médicale et psychologique dont ils pourraient avoir besoin, est-il également indiqué.

L'Agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France organisera l'accueil des ressortissants français, les cinq passagers français devant être placés en quarantaine à l'hôpital durant 72h le temps d'une évaluation complète et avant une organisation de leur retour à domicile, est-il également précisé.

En cas d'apparition de symptômes chez une personne suivie, celle-ci sera immédiatement reclassée comme cas suspect et intégrée à la filière sécurisée "Risques Épidémiques et Biologiques" (REB), indique le communiqué des autorités françaises, ajoutant qu'à ce stade qu'aucun cas confirmé n'a été rapporté sur le territoire hexagonal.

Les hantavirus, potentiellement mortels, se propagent généralement à partir de rongeurs infectés mais les contaminations entre humains sont rares.

L'OMS estime qu'il y a entre 10.000 et 100.000 cas d'infection par le hantavirus chaque année. L'Argentine reste le pays qui enregistre le plus grand nombre de cas dans la région des Amériques, a indiqué l'OMS en décembre, avec un taux de létalité d'environ 32%, supérieur à la moyenne et à celui observé pour d'autres souches du virus.

(Reportage Corina Pons, Victoria Waldersee, Leo Bennasatto, Miguel Pereira à Tenerife, Victoria Waldersee à Madrid; avec la contribution d'Elizabeth Pineau à Paris, version française Claude Chendjou)