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Hantavirus-Le MV Hondius a quitté Tenerife, tous les passagers débarqués
information fournie par Reuters•11/05/2026 à 20:21
Le MV
Hondius, navire de croisière devenu un foyer de contaminations
par hantavirus, a quitté lundi l'île espagnole de Tenerife pour
se rendre aux Pays-Bas après le débarquement des six derniers
passagers et d'une partie de son équipage.
(Corina Pons, rédigé par Charlie Devereux, version française
Bertrand Boucey
)
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