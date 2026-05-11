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Hantavirus-Le MV Hondius a quitté Tenerife, tous les passagers débarqués
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 20:21

Le MV Hondius, navire de croisière devenu un foyer de contaminations par hantavirus, a quitté lundi l'île espagnole de Tenerife pour se rendre aux Pays-Bas après le débarquement des six derniers passagers et d'une partie de son équipage.

(Corina Pons, rédigé par Charlie Devereux, version française Bertrand Boucey )

Hantavirus
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