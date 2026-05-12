Hantavirus-La malade française "dans un état grave", le nombre de cas contacts n'a pas changé-Rist

Il n'y a pas "d'éléments en faveur d'une circulation diffuse" de l'hantavirus sur le territoire français, a déclaré mardi la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, qui maintient à 27 - une malade dans un état grave et 26 cas contacts - le nombre de ressortissants français concernés à ce jour par l'épidémie signalée le 2 mai sur le navire de croisière MV Hondius.

L'ex-passagère française rapatriée dimanche de Tenerife avec quatre autres compatriotes qui "vont bien" et ont été testés négatifs est "actuellement en réanimation dans un état grave" à l'hôpital Bichat, à Paris, a confirmé la ministre lors d'une conférence de presse.

Le nombre de 22 cas contacts français identifiés par ailleurs sur deux vols internationaux fin avril ont tous été contactés, testés, hospitalisés ou sont en cours d'hospitalisation. Quatorze d'entre eux présentent un "risque moindre".

Ces cas liés à la croisière sont "exclusivement" les seuls à ce jour à l'échelle de la France, a insisté Stéphanie Rist.

"Il n'y a pas d'éléments en faveur d'une circulation diffuse du virus sur le territoire national", a-t-elle dit.

(Rédigé par Bertrand Boucey et Sophie Louet)