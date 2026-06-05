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Hantavirus: la majorité des cas contacts vont sortir d'isolement samedi
information fournie par AFP 05/06/2026 à 11:00

La ministre française de la Santé Stéphanie Rist donne une conférence de presse le 12 mai 2026 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

La ministre française de la Santé Stéphanie Rist donne une conférence de presse le 12 mai 2026 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

Une vingtaine de Français, qui avaient potentiellement été en contact avec la croisiériste néerlandaise décédée d'une infection à l'hantavirus en avril, vont sortir samedi de trois semaines d'isolement à l'hôpital, alors que la seule Française contaminée est toujours en réanimation, a confirmé le ministère de la Santé.

"La période d'isolement des personnes contacts des vols internationaux se termine ce samedi 6 juin", a indiqué le ministère de la Santé, la mesure concernant 22 personnes.

Quatre Français doivent, toutefois, rester à l'isolement jusqu'au 21 juin. Il s'agit des personnes ayant participé à la croisière sur le navire Hondius, et donc en contact avec une passagère néerlandaise contaminée à l'hantavirus et, depuis, décédée fin avril.

Une cinquième Française avait, elle, été contaminée, la seule du pays à être testée positive. Hospitalisée à Paris, elle est toujours "en réanimation" dans un état "stable, a précisé le ministère.

Les 22 personnes qui sortiront samedi étaient, elles, présentes sur des vols aériens dont la patiente néerlandaise était passagère, l'un de Sainte-Hélène vers Johannesbourg, le second au départ de cette dernière ville.

La sortie de ces personnes, dont aucune n'a été testée positive et qui étaient toutes hospitalisées dans différentes localités françaises - Paris, Marseille... -, marque une étape majeure dans le dénouement de cet épisode sanitaire qui a inquiété le monde entier.

L'hantavirus, qui se transmet surtout par contact avec un rongeur mais peut ensuite donner lieu à des contaminations interhumaines, cause des infections respiratoires très meurtrières. Dans le cas du bateau de croisière Hondius, une dizaine de cas ont été recensés chez les passagers, dont trois décès.

Le gouvernement français avait appliqué un protocole particulièrement strict après avoir consulté des experts scientifiques globalement rassurants sur le faible risque d'épidémie mais favorables à d'importantes précautions, quitte à réduire par la suite les durées d'isolement.

Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a rapporté fin mai que la justice avait "validé la légalité" de ces décisions, alors qu'aucun cas contact n'a bénéficié d'une sortie anticipée.

L'un des derniers cas encore confinés, en raison de sa présence sur le navire de croisière, a témoigné vendredi de sa lassitude dans un message aux journalistes, dont l'AFP.

"Non seulement nous ne sommes pas malades mais tant que notre sang ne contient aucune trace de virus, nous sommes certains de ne pas risquer la transmission de l’hantavirus", a assuré Roland Seitre, précisant ne pas demander la fin de son confinement mais des conditions moins strictes d'isolement.

Hantavirus
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