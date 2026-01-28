Handball-Les Bleus, tenants du titre, éliminés de l'Euro avant les demi-finales

(Actualisé avec déclarations)

L'équipe de France masculine de handball, championne d'Europe en titre, a été éliminée mercredi dès le tour principal de l'Euro après sa défaite face à l'Allemagne (38-34) dans un match aux allures de quart de finale.

Après leurs trois victoires en autant de matches au tour préliminaire, dont celle face à la Norvège qui comptait au tour principal, les Bleus n'ont pas surmonté un groupe I particulièrement relevé.

Contraints à battre l'Allemagne pour rejoindre les demi-finales, après leurs défaites contre le Danemark (32-29) puis l'Espagne (36-32) lundi - séparées par une victoire contre le Portugal (46-28) -, les Français n'ont jamais mené au score dans cette revanche du quart de finale malheureux des Jeux olympiques de Paris (éliminés après prolongation, 35-34).

"C'est une terrible désillusion. Quand tu es en équipe de France, tu n'es pas là pour te faire sortir au tour principal. C'est super dur", a réagi l'arrière gauche Thibaud Briet sur BeIN Sports.

Une période fatale de plus de sept minutes sans marquer en première période a permis aux vice-champions olympiques en titre de prendre quatre buts d'avance (11-7, 18e) et même jusqu'à cinq après la pause par l'intermédiaire de Juri Knorr, intenable (10 buts sur 14 tentatives).

"La copie est trop faible en première mi-temps", a estimé le sélectionneur Guillaume Gille au micro de BeIN Sports. "On a les ballons pour revenir, malheureusement que l'on rate, mais on part de trop loin dans ce match où les Allemands, même s'ils tremblent un peu à la fin, nous ont dominés."

En seconde période, notamment grâce aux arrêts de Rémi Desbonnet (10 au total), les hommes de Guillaume Gille sont revenus à un but à plusieurs reprises, la première fois sur une réalisation de Dika Mem (27-26, 47e).

Sauf que l'arrière droit s'est visiblement fait mal sur cette tentative et le meilleur marqueur tricolore de la partie (11/15) a dû quitter ses partenaires quelques minutes, avant de revenir en fin de match.

"PAS LE LIEU NI LE MOMENT"

Nicolas Tournat, pourtant bien positionné, a manqué la balle d'égalisation (31-30, 54e) avant que les Allemands ne reprennent le large dans les dernières minutes.

La France, privée pour ce tournoi de son demi-centre expérimenté Nedim Remili, blessé au mollet gauche, n'ajoutera pas de cinquième Euro à son palmarès après ses triomphes de 2006, 2010, 2014 et 2024.

Les sextuples champions du monde concluent une troisième compétition consécutive sans finale, après leur élimination précoce aux JO 2024 et leur troisième place au Mondial l'an passé.

"Je suis d'abord à la peine de nous voir échouer dans ce quart de finale. On aura besoin de faire le bilan de tout ça", a poursuivi Guillaume Gille, qui a décroché quatre médailles, dont deux en or, sur ses huit compétitions à la tête des Bleus.

"On sort de ce championnat d'Europe avec trois défaites au compteur, ce qui est insuffisant pour prétendre ambitionner quelque chose au niveau international. Chacun prendra sa part de responsabilité mais ce n'est pas le lieu ni le moment."

