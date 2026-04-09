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Haïti reporte l'inscription des électeurs pour les premières présidentielles depuis dix ans
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 13:04

Le Conseil électoral provisoire (CEP) haïtien a annoncé mercredi qu'il reportait l'ouverture des inscriptions sur les listes électorales, qui aurait dû intervenir le 1er avril, ajoutant que la nouvelle date sera connue prochainement en vue de la première élection présidentielle organisée dans le pays depuis dix ans.

Le CEP avait initialement retenu le 30 août comme date du premier tour des élections présidentielles dans le pays - le plus peuplé des Caraïbes - avec un second tour programmé en décembre.

Cependant, la détérioration persistante des conditions de sécurité, qui a contraint plus de 1,4 million de personnes – soit environ 12% de la population – à quitter leur foyer, a semé le doute quant à la capacité du gouvernement à organiser un scrutin libre et équitable.

Le président du CEP, Jacques Desrosiers, a déclaré à Reuters que ce report était dû à une question juridique liée au nouveau gouvernement du Premier ministre Alix Didier Fils-Aime, et que le gouvernement devait publier un nouveau décret susceptible de retarder le processus.

Jacques Desrosiers a ajouté que si le nouveau décret était publié à temps, les élections pourraient encore avoir lieu d'ici la fin de l'année.

Le CEP avait passé des centaines de bureaux de vote revue en juin dernier, avait à Reuters Jacques Desrosiers fin 2025, notant cependant alors que l'accès à ces bureaux s'était depuis détérioré à mesure que des gangs armés ont étendu leur sphère d'influence au-delà de la capitale, vers le centre du pays et les zones rurales d'Haïti.

Haïti n'a pas organisé d'élections depuis 2016. Son dernier président, Jovenel Moïse, a été assassiné en 2021, après avoir reporté le scrutin. Les gouvernements successifs ont été chargés d'organiser des élections, mais les ont reportées à plusieurs reprises, invoquant des raisons de sécurité.

Des gangs armés violents, regroupés pour la plupart au sein d'une vaste alliance connue sous le nom de Viv Ansanm, ont pris le contrôle de la majeure partie de la capitale, Port-au-Prince, où vit plus d'un quart de la population, et ont consolidé leur emprise ces dernières années.

Viv Ansanm, qui cherche elle-même à obtenir une reconnaissance politique, a été désignée comme organisation terroriste par Washington et est accusée d'enlèvements de masse, de viols collectifs, d'incendies criminels, de meurtres aveugles, ainsi que de trafic d'armes, d'organes et de drogue.

Le mois dernier, le CEP a déclaré avoir approuvé la participation de 282 partis politiques aux élections. Il n'a pas encore annoncé la liste officielle des candidats.

(Reportage Harold Isaac et Sarah Morland, Mara Vilcu pour la version francaise, édité par Benoit Van Overstraeten)

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